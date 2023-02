Emmanuel Álvarez Agis pisó una delgada línea roja al revelar como negoció medidas macroeconómicas con el macrismo en la transición presidencial entre Alberto Fernández y Mauricio Macri en 2019, cuando en los meses entre la elección y la entrega del poder se fijó el dólar en 60 pesos y sin cepo, una medida que le costó al país 20 mil millones de dólares de reservas.

Agis dijo este miércoles que en 2019 «había riesgos más importantes que una devaluación del dólar» y que por eso «a pedido de Alberto Fernández empecé a coordinar con Lacunza y Sandleris». »

«Aclaro que fueron dos caballeros, se comportaron con una responsabilidad absoluta, y contribuyeron a que esa situación se estabilizara coordinando», agregó Agis, en referencia al entonces ministro de Economía y el presidente del Banco Central.

«Hubo una gestión diaria, donde Sandleris decía ‘che, me parece que hay que hacer esto’. Yo le decía a Alberto ‘mirá Guido me está diciendo esto, me parece que tiene razón’. Alberto me decía ‘por qué no le pedís que haga esto otro’. Y Guido hablaba con Macri o Lacunza hablaba con Macri y decía ‘bueno, vamos a hacer esto otro'», reveló.

«A mí me llamaban Lacunza y Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri», reveló Agis.

En efecto, la decisión que se tomó fue fijarlo en 60 pesos. Una medida muy polémica porque se tomó sin un cepo, que le terminó costando al país 20 mil millones de reservas.

La revelación de Agis lo coloca en las puertas de un eventual conflicto de intereses o uso de información privilegiada. Es que durante los meses que ofició de nexo entre la administración saliente y la entrante, y acordaba medidas de política económica, no abandonó su consultora PxQ, que cuenta entre sus clientes a varios de los bancos y empresas más importantes del país, que hipotéticamente podrían beneficiarse en conocer de antemano datos claves de la macroeconomía, como por ejemplo, el valor del dólar.

Un ruido similar enfrentó en el mercado cuando luego de rechazar el cargo de viceministro que le ofreció Massa, durante semanas se hablaba que era el macroeconomista en las sombras del actual ministro de Economía.

Agis cuenta entre sus principales clientes al financista mexicano David Martínez, socio de Clarín en Telecom, y este regiomontano intentó sin éxito que fuera el reemplazante de Martín Guzmán, cuando renunció.

En el Frente de Todos el nombre del ex viceministro de Axel Kicillof deja un sabor agridulce. No son pocos los que recuerdan que el acuerdo que prestó para fijar el dólar en 60 pesos hizo caer las reservas 63 mil a 43 mil millones de dólares, justo antes que Macri dejara el poder. La contracara de esa baja puede incluir a empresarios que lograron hacerse de dólares a un precio que luego se comprobaría regalado.

En el oficialismo calcularon además que la breve estabilización a la que ayudó Agis fue la que le permitió a Macri recuperar casi 9 puntos desde las PASO hasta las generales y arrebatarle 8 diputados al peronismo que le hubieran dado la mayoría al Frente de Todos en la Cámara baja.