El padre del nene de 13 meses internado en terapia intensiva pediátrica del Hospital Molas fue detenido ayer, poco después que el pequeño ingresara al hospital Gobernador Centeno de General Pico y la gravedad de sus heridas exigiera el traslado hacia la capital pampeana.

Aixa, la madre del niño, contó cómo se enteró de lo sucedido con su hijo y detalló el proceso judicial que le quitó la guarda del niño. «Hace dos meses que no veo a mi nene. Hoy tenía una entrevista para coordinar los días para ver a su hijo de 1 año y un mes, que esta con el padre», relató la joven.

Este lunes la mujer fue convocada por la Unidad Local de Género. «Cuando me presenté, me avisaron que el nene está en terapia intensiva con una fractura de costillas, una quebrada, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado. El padre y su hermana dijeron que se cayó del sillón, pero si un nene se cae lo primero que se golpea es la cabeza», indicó la madre.

Sostuvo además que «quise saber si estaba detenido, me dijeron que ni él ni la tia se pueden acercar, pero desde la UL me dijeron que no sabían. En la Comisaría Primera me dijeron que no había nadie detenido. Hice la denuncia ahí y me informaron que la Comisaria Cuarta le hizo una actuación de oficio y lo detuvieron (al padre)»

Este mediodía, la jueza Nora Gómez dictó la prisión preventiva por 60 días para el padre y la tía del menor, en una audiencia en la que participaron el fiscal Guillermo Komarofky y el defensor oficial Mauro Fernández. El hombre quedó detenido y la mujer con domiciliaria.

«Quisiera estar con mi hijo y no puedo. Esta mi papá allá, él me informa que está bien estabilizado, lo agarraron a tiempo y está fuera de peligro», agregó angustiada la joven.

Y añadió que «si no lo agarraban a tiempo, me lo mataban. El y la familia no lo quieren al nene. A la madre de él la tuvieron que ir a buscar en patrullero para que acompañe al nene, no quería ir. Por lo menos está mi papá ahora».

Tenencia

El problema con la tenencia del niño surgió por una denuncia por violencia contra la madre. «La guarda estaba a cargo del padre y la tia, porque me acusaban de golpearlo. Me pusieron una restricción hacia mi hijo sin saber, sin pruebas. Supuestamente con el papá iba a estar bien», manifestó Aixa.

«No sé con qué cara la unidad local, la jueza y el fiscal me iban a dar respuestas, si a mi hijo lo mataba el padre. Se lo dieron a alguien con quien iba a estar bien y terminó en terapia intensiva. Le pido que la justicia me levante la restricción, que me den a mi hijo, el me necesita, yo lo necesito», expresó la mujer. Y se quejó porque «la justicia fue la que actuó mal acá». Además, indicó que el abuelo del nene va a ser el responsable «por lo menos hasta que se den cuenta que conmigo estaba bien el nene. Le pido a la gente que me entienda y se ponga en mi lugar, con las falsas denuncias que hizo para quitármelo, ahora está mal y nadie se hace cargo», concluyó Aixa.