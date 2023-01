Desde el sindicato docente de Utelpa cruzó al precandidato a gobernador del PRO, Martín Maquieyra, por sus declaraciones sobre el sistema educativo. «Quienes vienen con recetas mágicas desde la Capital Federal promueven la educación privada, a la que solo puede acceder un sector de la sociedad».

A través de un comunicado, indicaron que Maquieyra «habla de faltas en el sistema educativo pampeano, de necesidad de acompañamiento a docentes y de mejorar condiciones en paritarias, pero se olvida que fue su partido político (Juntos por el Cambio) en la gestión de Mauricio Macri quien cerró la paritaria nacional, perjudicando no solamente a las y los estudiantes sino también a las y los trabajadores de la educación.Como sindicato son 35 años de luchas que sin dudas generaron cientos de logros para las y los trabajadores de la educación, hasta el momento llevamos 167 acuerdos paritarios que no son más que beneficios y mejoras en el sistema educativo pampeano, ejemplo a nivel nacional no solo desde el aspecto económico sino fundamentalmente en cuanto a mejores condiciones laborales». Fuente La Arena