Una barrendera de la localidad acusó al legislador de Juntos por el Cambio de insultarla en la calle y hasta tirarle la camioneta encima. La mujer contó que el conflictosurgió cuando no quiso hacerle la campaña a Martín Maquieyra para diputado nacional.

María Rosa Villegas, una empleada municipal de Intendente Alvear, hizo pública una denuncia que realizó en la comisaría local contra el ex Intendente y actual Diputado provincial de Juntos por el Cambio, Eduardo Pepa, por violencia verbal.

Según los relatos de la víctima, no sería la primera vez que sufre un episodio de este tipo en la vía pública, y luego de una acumulación de estos hechos decidió este viernes radicar la denuncia en la policía.

«Mi capataz me mandó a barrer por el centro de la ciudad, en la última avenida pasa el diputado Pepa gritando cosas, insultándome», contó María en diálogo con NotiPampa, de Intendente Alvear.

«Dio la vuelta, paró su camioneta y desde el medio de la calle me gritaba ?dale, negra mugrienta, trabajá, yagua… te queda poco tiempo. Disfrutá… yo te voy a echar cuando entre, yo voy a ganar… sucia, muerta de hambre», entre otros insultos relató la mujer. La agresión verbal se produjo a unas cuadras de distancia y la trabajadora fue asistida por sus compañeras. «A mí me agarró un ataque de nervios, mis compañeras llamaron al capataz y mi jefe me dijo que hiciera la denuncia en la comisaría», detalló.

«Ahí me dijeron –continuó- que tenía que esperar a que abra Tribunales, eso fue a las 8.30 horas y mi jefe dijo que, si no me tomaban la denuncia, buscarían otra forma de denunciar».

Sin embargo, el problema con Pepa, que quiere volver a ser intendente en 2023, no terminó ahí. «Ms tarde, volvió a pasar y me volvió a insultar. Le dije a mi patrón que no barría más. El (por Pepa) siguió dando vueltas e insultando, gritando cosas

No se qué le pasa, ya van tres años de esta situación. Desde que entró Juan Cruz (Barton) como intendente que estoy trabajando con el que me persigue», sostuvo la mujer, visiblemente afectada.

Consultada sobre cuál sería el origen de este problema con Pepa, María indicó que «yo trabaje 9 años en negro y él me echó del municipio. Después apareció con Maquieyra para que le hiciera la campaña y yo les dije que no. Y allí me insultó, me dijo que yo lo iba a necesitar y me amenazaba. Los saqué de mi casa con el escobillón. Desde ahí no le vi más la cara hasta que empecé a trabajar con Juan Cruz»,

Y concluyó «yo ya no sé qué hacer. Ya me tiró la camioneta la otra vez, me avisó mi compañera sino me choca. La dejé pasar, pensé que no me iba a molestar más. Yo no le respondo, no atino a nada, ni a insultarlo y al ver que yo no le contesto, la sigue. Es constante, no sé qué le pasa.. Fuente El Diario