A partir de las 11 de la mañana del pasado viernes los efectivos policiales del Área de Trata de Personas se hicieron presentes en un domicilio de calle Italia, habitado por una conocida pareja castense. Allí realizaron un allanamiento y secuestraron 9 dispositivos en relación a una causa caratulada “S/ INVESTIGACIÓN PRELIMINAR (DISTRIBUCIÓN DE IMAGENES DE PORNOGRAFÍA INFANTIL)”, diligencia dispuesta por Jueza Maria Florencia MAZA y facultando al Fiscal Dr. Cristian CASAIS.

Trabajaron, además, el personal policial del área de trata de personas y DAT. Notificaron a disposición de la justicia a CF, quedando su mujer al margen de todo.

Después de este duro episodio CF, propietario de la vivienda, se contactó con Impacto Castex y realizó un descargo en el que cuenta su verdad y defiende su inocencia. «Sólo presté el wifi», menciona en un momento.

En el marco de lo transcurrido el día 30/12/2022 que dio origen a un allanamiento en mí domicilio con orden de secuestro de dispositivos celulares y/o de almacenamiento en carácter de investigación por distribución de contenido relacionado a explotación infantil., Quiero recomendar que eviten por cualquier causa compartir la clave wifi de su domicilio ya que de esta manera permiten la interacción y el intercambio de de contenidos con la red siendo ustedes los titulares y únicos responsables del uso de su conexión a internet, pudiendo no solo incurrir en este tipo de investigaciones, sino permitirle a cualquier persona con un cierto nivel de conocimiento informático acceder a toda la arquitectura de la red poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de nuestros datos personales como así de manipular nuestros archivos provocando alteración en la continuidad o plantando otros.

Cambien la clave periódicamente y eviten fechas relacionadas a eventos familiares, bloqueen el acceso a la red, asignen y limiten el número de direcciones IP a los integrantes de la familia, mantengan su antivirus correctamente actualizado y eviten ejecutar cualquier software que no cumpla con la revisión de seguridad del mismo, eviten el software sin licencia legal como crackeados o que requieran la generación de una clave local mediante software para cuya ejecución debemos desactivar la seguridad de nuestros dispositivos y/o red de internet ni permitir la ejecución de archivos de origen desconocido, supervisen las páginas que visitan que terminen en punto «ar», no punto «es», ni ningúna otra extensión de dirección, instalen bloqueadores de anuncios y bloqueen las notificaciones del navegador que es uno de los principales medios de difusión de pornogrfía mediante anuncios intrusivos y maliciosos, para los teléfonos descarguen únicamente aplicaciones registradas en la tienda de playstore o la que corresponda al proveedor de servicio de telefonía, claro, Movistar o cual sea, eviten descargar productos modificados de la red, eviten la gran viveza argentina hablando particularmente de nuestro país en esa costumbre relajada o generalizada de compartir contenido pornográfico entre grupos de amigos o personas únicas, cuiden sus dispositivos de lo posible eviten prestarlos, conserve lo como el acceso a una vida de libertad e independencia porque existen organismos dedicados única y exclusivamente al control del tráfico de la red y si hay algo de lo que podemos estar seguros es que no existe privacidad en internet, las políticas solo responden a fines comerciales y podrán comprobar únicamente escribiendo como terminó de búsqueda un producto al azar y automáticamente vemos las páginas con ofrecimiento de ofertas sobre el producto consultado en cuestión.

Personalmente desde los 18 años comencé a estudiar oficio en el campo eléctrico y durante 22 años entregué mí vida a perfeccionarme, tengo certificados, seminarios y participación en debates de interés a nivel nacional en amplias comunidades sociales colaborando en la capacitación y perfeccionamiento del conocimiento a distancia, he recibido propuestas de entrevista y participación a seminarios de consultorías de varios distritos del país, propuesta de dictado de curso de oficio durante la gobernación del peronismo en nuestra localidad, brindo asesoría técnica y especiLizada en el ámbito laboral y personal, he desarrollado contenido de material didáctico destinado al usuario final durante muchos años, todo publicado en mis redes sociales, he difundido cursos de interés general y de todas las profesiones con el afán de promover el desarrollo intelectual de las personas, toda mí vida es pública y todos quienes me conocen saben que es así porque siempre me he mantenido en esta conducta, por desgracia para mí he desatendido una importante responsabilidad que es proteger la seguridad informática tal como lo es tan común hoy compartir la red para dividir la facturación o pasar la contraseña con la inocencia de pensar que nada malo puede pasar.

Para mí sorpresa y la de muchos, y muchos otros que aún no lo saben, por alguna razón la dirección IP de mí domicilio registró el intercambio de material ilegal relacionado a explotación infantil, cuando se comparte sea una imagen, vídeo, stiker o cualquier cosa relacionada a algún tipo de abuso a la infancia existe un organismo internacional que automáticamente emite una alerta y es derivada para iniciar investigación que permita determinar si se trata de una red de trata de personas, difusion o comercialización de contenidos.

En consecuencia se secuestran los dispositivos de almacenamiento y cualquiera que pueda alojar material audiovisual relacionado para determinar la veracidad o responsabilidad del titular de la dirección IP que es asignada al contratar el servicio y su relación con el evento en particular.

Es este un procedimiento habitual frente a este tipo de eventos y se comprueva revisando los dispositivos secuestrados.

Frente a esto y con la tranquilidad y confianza de conocer el comportamiento individual de cada uno de los integrantes de la familia aguardamos pacientes las pericias pertinentes que determinen la irresponsabilidad frente a los hechos transcurridos.