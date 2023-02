«Pido a los jueces que se iluminen al momento de dictar sus sentencias», afirmó.

CONDENA.

«Aquellos que hemos crecido con valores morales, nos cuesta entender el rumbo de nuestra sociedad. Chicos muertos en manos de sus madres, adolescentes asesinadas, donde vamos a llegar. Me pregunto, ¿que nos pasa?, ¿es intolerancia?, ¿es machismo?, ¿qué es?, cuando los victimarios como por arte de magia, pretenden transformarse en víctimas, cuando hay que movilizarse para pedir justicia, cuando sentimos miedo porque a los jueces les tiembla el pulso para dictar una condena, cuando a un sospechoso, no se lo mezcla con el resto de la población carcelaria, ¿porque le puede pasar algo que nos pasa?», se preguntó la mamá de la joven santarroseña.

Y amplió: «Cuando habiendo condena, tenemos que hacer un seguimiento para que ese sujeto, no se acoja a beneficios que no le corresponden, ¿dónde están nuestros derechos?. Me van a decir que discrimino jaaa!!! Si!!! Está la gente de bien, que brega día a día para que esto funcione, para que seamos una sociedad que pueda vivir en el marco de la justicia, y los que van por la vida desparramando su psicopatía y que caiga quien caiga. Pido justicia por Agustina Fernández, Lucio Dupuy y Fernando Báez Sosa. Ojala ellos sean la bandera de una sociedad mejor. Pido a los jueces que se iluminen al momento de dictar sus sentencias. Gracias».

Con el correr de los días, Silvana compartió conmovedores posteos que recuerdan a su hija.

«Te recuerdo así, y no como el innombrable te dejó, te amo por siempre», escribió la madre.

Uno de los últimos y más emotivos posteos que escribió Silvana la muestra a Agustina junto a ella y a su padre.

«Los sábados tienen ese no se qué, que me hace extrañarte el doble, solo Dios sabe la falta que me haces», escribió la mamá.

Fuente La Arena