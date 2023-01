Con un cartel que colgaron de un árbol de Navidad en Casa de Gobierno, ironizaron que «Papá Noel y el Rey Ministro (en referencia a Ernesto Franco) ignoraron nuestro pedido» y también «nuestro gober y algunos funcionarios que quisimos contactar».

Desde ATE La Pampa, mientras tanto, volvieron a denunciar el «hostigamiento y persecución» a los trabajadores y las trabajadoras de Rentas, a partir de una nota periodística de un diario provincial donde se los acusa de llevar adelante «un boicot». «Ha escuchado una sola campana y no dice la verdad», señaló el gremio.

«El Gobierno anticipa medidas drásticas… no convocar al horario adicional, implica perder el 50% de sus recursos a las y los trabajadores de Rentas. Estos trabajadores son la parte de la recaudación que el ministro destina para la Dirección (el 4,5 %), o sea sus salarios en expectativa. Para las y los trabajadores es lisa y llanamente una amenaza por reclamar por un derecho legítimo», advirtieron.

«Sostenemos que el ministro en ningún momento intentó solucionar el conflicto, no hubo acercamiento. Lo que sí hizo el Ministro fue sacar una Ley, la Nº 3502, para prorrogar plazos e intentar morigerar el impacto del conflicto, es decir, en los trámites que los sectores de la economía realizan para su normal funcionamiento y la coparticipación de las Municipalidades», agregaron.

ATE remarcó en el comunicado difundido este jueves que advierten a la Secretaría de Trabajo que «la no convocatoria es una amenaza al reclamo de la DGR, porque el personal siempre fue convocad. Como también comunicarle que el ministro ya aplicó represalias legales, al no autorizar el corte de las licencias de las vacaciones, lo que provoca que varias oficinas queden vacías, ya que dicha medida solo se aplicó en Rentas, agravando más el retraso de los trámites. Esto último es responsabilidad del ministro y no de la medida del reclamo».

«Seguimos exhortando a las autoridades a abrir un mesa de diálogo que dé respuestas concretas y legales, que es lo que se viene solicitando desde la información verbal del ministro, y que aún no han sido respondidas, a pesar de haberlas elevado en tiempo y forma, hasta con prontos despachos», insistieron.

«Desde ATE volvemos a poner en valor las expresiones del gobernador de la provincia, donde la principal característica de su gestión se basaría en el dialogo. Lamentablemente al no generar este espacio es que recurrimos a los medios públicos para que se escuche la voz de las y los trabajadores», finalizaron.