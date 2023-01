Miguel Ángel Cherutti decidió romper el silencio. Luego de que la Interpol ordenara una búsqueda y un pedido de captura internacional a su hermano, Daniel Cherutti, por delitos de lesa humanidad, el actor hizo un fuerte descargo a través de un comunicado que publicó.

«A partir de los hechos que son de público conocimiento, con profunda consternación y ante la demanda de periodistas y productores del medio en conocer mi sentir y opinión, he decidido redactar estas líneas: La noticia me sorprendió como a todos», señaló el artista al principio del escrito.Asimismo, Miguel Ángel aseguró que desconoce «las actividades imputadas, por lo cual nada puedo decir; porque es un tema que no me pertenece». Y agregó: «Lamento que frente a la relevante importancia y gravedad de los hechos en estudio, referidos a delitos de lesa humanidad, pareciera resultar de mayor interés para los medios destacar mi parentesco biológico que informar sobre la noticia».