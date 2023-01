El entrenador del Al-Nassr no incluyó a Cristiano Ronaldo entre la lista de los convocados para el partido ante el Al-Tai de la Liga de Arabia Saudita. El delantero portugués se perderá no sólo el primer encuentro desde su arribo al club, sino que tampoco estará en el segundo. La decisión no es del entrenador, sino que el futbolista arrastra una terrible sanción que le impedirá disputar estos dos cotejos.

En abril del 2022, cuando CR7 se desempeñaba en el Manchester United, agredió a un fanático y rompió su celular con un golpe tras retirarse del campo de juego con mucha bronca tras un cotejo ante el Everton. Esto derivó en que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) lo penalice por dos jornadas. Según el reglamento de la FIFA, la tiene que cumplir también en el club en el que lo presentaron recientemente.

Según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP) de la entidad madre del fútbol mundial, cualquier sanción de hasta cuatro partidos que haya sido impuesta a un jugador por su anterior asociación debe ser «ejecutada por la nueva asociación». Por este motivo, Cristiano se ausentará en los dos primeros compromisos en su nuevo club. Cabe destacar, que el partido contra el Al Tai estaba previsto inicialmente para el jueves, pero fue aplazado 24 horas debido a las fuertes lluvias y a las condiciones meteorológicas que afectaron a la electricidad del estadio.

Una de las declaraciones que más llamó la atención en su arribo al Al-Nassr fue la que hizo sobre su presente y futuro: «Quiero ayudar a crecer al fútbol de Arabia Saudita, no me importa lo que diga la gente. Este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarla. Vengo por nuevas experiencias», profundizó.

El increíble blooper de Cristiano Ronaldo en su presentación en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr de Arabia Saudita tras el Mundial de Qatar 2022 y cometió un increíble blooper en presentación llevada a cabo en el club. El atacante portugués dejó el Manchester United luego de un paso flojo en la última temporada y emprendió otro rumbo lejos de Europa para cumplir nuevos objetivos.

«Para mí, venir a Sudáfrica no es el final de mi carrera. Quería cambiar y estoy contento con la elección que hice», sostuvo Cristiano, quien nombró erróneamente el país en el que jugará a partir de esta temporada. Por otro lado, el astro agregó: «Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los clubes más importantes. Ahora tengo el nuevo desafío de competir en Asia y demostrar la evolución del fútbol en esta región».