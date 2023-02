En uno de los pasajes de la entrevista que Maximo Kirchner le dio al Cohete a la Luna, revela que el FMI pido reunirse con Cristina en medio de las negociaciones de Guzmán con el organismo.

Según las palabras del líder de La Campora, «Miguel Pesce le pidió una reunión a Cristina y le dijo que el FMI quería hablar con ella, Cristina le dijo que eso no correspondía, que hablasen con Guzmán, porque no quería restarle el poder que el ministro necesitaba para negociar bien». «Puede confirmarlo Pesce con un tuit», bromeó.

Gran parte del reportaje, el hijo de la vicepresidenta se dedica a criticar al ex ministro de Economía y al acuerdo firmado con el Fondo y ratificó su posición contraria.

En ese sentido, planteó que «Massa irá en marzo a Washington a hacer lo que no hizo Guzmán», en relación a la negociación por los costos de la guerra en los precios de la energía y la incorporación de los sobrecargos que el ex ministro no tuvo en cuenta.