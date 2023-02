Máximo Kirchner brindo una extensa entrevista al Cohete a la Luna donde analizó el presente del Frente de Todos y reforzó sus críticas a Alberto. Uno de los temas abordados por el líder de La Campora fue la operación financiera registrada por la Comisión Nacional de Valores luego del anuncio de recompra de 1000 millones de dólares de deuda externa.

Máximo dijo: «Hablaba con [Sergio] Massa hace un rato y me contaba cómo lo están cascoteando con operaciones en el mercado los mismos que lo conocen y se dicen sus amigos… ¿Por qué no jugas más para tu país? ¿No te fue bien? ¿No te parece que te fue bien cuando tenías apenas un diario y ahora tenés todo lo que tenés? ¿Qué más querés? ¡Nunca tuvieron tanto poder!».

Con esto, el hijo mayor de Cristina sugiere que quienes realizaron esas operaciones, que están siendo investigadas por la CNV, contaban con información confidencial para operar, lo que implica un delito. Días antes del anuncio, en el mercado de valores se habían visto volúmenes y movimientos poco frecuentes precisamente en los bonos que el ministro señaló como uno de los prioritarios en la recompra.

Las suspicacias se despertaron rápidamente ante la posibilidad de que se hubiera filtrado información interna respecto de este uso de las reservas que se tradujeron en rumores de denuncias en la Security Exchange Commission de los Estados Unidos y en el pedido concreto de Massa para que la CNV iniciara una investigación.

En ese sentido, el titular de la CNV Sebastián Negri, reconoció que «notamos un dato llamativo en término de los volúmenes operados con cauciones y sus tasas» y anticipó que «lo vamos a considerar dentro de la investigación».

Negri planteó: «Hoy el dólar MEP y el contado con liquidación es un precio político. En un mercado que no es tan grande, quizás un actor grande puede mover el precio significativamente».

Máximo también criticó a Martín Guzmán y aseguró que «Massa va en marzo a Washington a hacer lo que no hizo Guzman», en relación a la negociación por los costos de la guerra en los precios de la energía y la incorporación de los sobrecargos que el ex ministro no tuvo en cuenta.

El diputado kirchnerista defendió rechazo al acuerdo con el FMI que disparó su renuncia a la jefatura de bloque. «Yo me acuerdo -al revés de Guzmán, «el confiable», que cuando se fue no le avisó a nadie- que entonces hablé con [el secretario de la presidencia] Julio Vitobello y le dije: «Hasta acá llegué», ironizó contra el ex ministro albertista.

En otro pasaje, defendió la gestión de Wado de Pedro en medio de los cruces con el albertismo y levantó a Axel Kicillof como una de las figuras nacionales del Frente de Todos. Esto no es un dato menor teniendo en cuenta que Máximo estaría apoyando la candidatura de Martín Insaurralde en la provincia y acompañaría la idea de una primaria presidencial de la que participaría Axel.