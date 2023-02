El precandidato a gobernador por La Pampa, Martin Maquieyra, habló sobre la salud en nuestra provincia afirmando que lo importante es que la salud llegue a todas las localidades.

“Después de la pandemia entendimos más que nunca la importancia de tener un centro de salud bueno y de confianza cerca de casa. No puede ser que hoy nuestros chicos en no puedan nacer en algunas localidades porque no hay instalaciones o médicos para llevar adelante algo tan natural como un parto. Ni hablar de poder ir al dentista o hacerte un chequeo médico de rutina con un clínico. Hoy la gente que no vive en grandes ciudades tiene que hacer cientos de kilómetros para atenderse, eso se tiene que terminar”, manifestó Maquieyra.

Para llevar a cabo esta propuesta afirmó que hay que descentralizar la salud fomentando la radicación de médicos especialistas en distintos municipios. Además, fortalecer los centros de atención primera de salud, con aumento de cobertura territorial, con fuerte impronta de los equipos de salud nucleares, jerarquizándolos.

Manifestó fortalecer los hospitales en los municipios cabeceras de departamentos, para evitar que las localidades del interior tengan que viajar cientos de kilómetros para atenderse en las grandes ciudades.

Mejorar los recursos humanos en medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía. Terminar con la contratación precaria del personal de salud en todas sus formas.

“Queremos recuperar la salud para todos los pampeanos, más allá del lugar en donde vivan. Que puedas ir al médico en tu barrio, en tu centro médico de confianza, donde tenga toda tu historia clínica, donde sea fácil sacar turnos y puedas atenderte con los mejores profesionales de la salud”, afirmó Maquieyra.