El seleccionado argentino de rugby en su modalidad de siete jugadores, Los Pumas 7s, se consagró campeón en la madrugada del domingo del Seven de Hamilton en Nueva Zelanda, al vencer a los All Blacks por 14-12 después de una espectacular remontada en la final.Los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que obtuvieron la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, revirtieron una desventaja parcial de 12-0 en el Estadio FMG con tries de Santiago Álvarez y Marcos Moneta, convertidos por Santiago Vera Feld y Tobías Wade, respectivamente.

Con este logro, el equipo argentino obtuvo su primera conquista de la temporada en el circuito internacional que cumplió con su cuarta etapa tras los sevens de Hong Kong, Dubai y Ciudad del Cabo ganados por Australia, Sudáfrica y Samoa.

Los Pumas 7s derrotaron a España (20-5) y Canadá (29-14) y pese a perder ante Sudáfrica (14-17), lograron clasificar a la última ronda, donde eliminaron a Fiji (19-0) en cuartos de final y a Estados Unidos (24-14) en semifinales.

La próxima etapa de la Serie Mundial de Seven se jugará en el Allianz Stadium de Sidney, en Australia, entre el 27 y el 29 de enero.

Gómez Cora dirige al equipo desde 2013, luego de haber sido jugador, capitán y haber ostentado el récord de tries en la Serie Mundial de Sevens hasta que fue superado en 2016. «Obviamente, es espectacular ganar, y hacerlo en Nueva Zelanda vale el doble. Pero lo más lindo e importante es que este es el tercer año que el equipo se mantiene competitivo», explicó tras la consagración en Hamilton.

«Como lo dijimos el año pasado, el compromiso era confirmar la medalla de bronce en Tokio y no quedarnos en un hito histórico. Era confirmar un buen año en el 2022, y el 2023 seguir siendo competitivos», señaló.

«Este equipo sigue redoblando y sigue yendo por más. Eso habla muy bien del laburo que hacen los jugadores día a día. Estamos felices y orgullosos de permanecer tres años en este nivel y ser.