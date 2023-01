El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, calificó hoy como «gravísima» la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es «anunciar que van a paralizar» al Poder Legislativo.

«La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso», sostuvo Moreau en declaraciones a la radio AM 750.

El martes, la mesa nacional de JxC advirtió que participará del debate, pero no dará quórum para avanzar con ese proceso de remoción de la Corte en el Congreso, a la vez que no apoyará ningún proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento.

La decisión fue adoptada en una reunión que se realizó por zoom de la que participaron, entre otros, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, Moreau -que integra la comisión de juicio político-, añadió que «esa paralización en Diputados la tienen también acordada con la Corte tras la filtración de los chats entre Silvio Robles (vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti) y (el licenciado ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo) D´Alessandro».

En esos mensajes que se difundieron, Robles le sugería a D’Alessandro estrategias que debía seguir el Gobierno porteño para obtener un fallo favorable de parte de la Corte en el litigio con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente sucedió.

Sistema democrático en riesgo

Por eso, Moreau consideró como «fundamental» que se lleve a cabo el proceso de juicio político a la Corte «terminar con esta cúpula mafiosa que pone en riesgo el sistema democrático».

Del mismo modo, denunció que las presiones a nivel personal contra los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados «eran esperables» y afirmó que hay sectores interesados «en dar vuelta la tortilla» porque «esta Corte Suprema de Justicia no es de todos los argentinos sino de JxC y de Clarín».

Además, el legislador recordó que «el juicio político es una facultad constitucional no es ni una patoteada ni amenaza ni jugada chavista como se intenta instalar desde los medios» sino uno de los «instrumentos para garantizar la división de poderes».

«Los integrantes de la Comisión estamos preparados y advertidos sobre estas embestidas. Son operaciones que tienen una clara la operatoria de los grupos dominantes. Por eso estamos trabajando muy unidos y homogéneos», puntualizó.