Una mujer de 36 años fue atacada por un perro pitbull en medio de un conflicto entre vecinos por el presunto robo de un teléfono móvil. La mujer sufrió una lesión muy severa en su brazo derecho, por la que debió ser atendida por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que la trasladó al Hospital Lucio Molas. Luego, recibió el alta médica.

Los hechos ocurrieron ayer pasado el mediodía, en una vivienda ubicada en Wilde y Hucal del Fonavi 42. Allí se habría iniciado una discusión, entre una mujer y un hombre, por el presunto robo un celular, que desencadenó el ataque del perro -propiedad del hombre- a la mujer, a quien le mordió gran parte del brazo derecho y una de sus manos. La mujer, desde el piso, pedía a los gritos por atención médica, y repetía: «Yo solamente le vine a pedir que me dejara de amenazar, no le hice nada para que me chumbe el perro».

Testigos presentes en el lugar le dijeron a LA ARENA que «la mujer vino a la casa a pedirle que dejara de molestarla, porque habían tenido un conflicto previamente por un celular. En ese momento, el dueño de casa le abrió la puerta y soltó al perro para que la ataque, y eso fue lo que sucedió».

«La mujer corrió algunos metros intentando escaparse del perro, pero cayó tendida por el dolor, pidiendo por ayuda. Otros vecinos del barrio llamaron a la policía por lo que había sucedido, y allí se solicitó la presencia del SEM», añadieron.

Hecho anterior.

El domingo pasado, en el pasaje Vélez Sársfield, «solicitaron la presencia policial porque había una discusión entre dos personas», indicaron. Cuando llegó el personal, se encontró con una mujer que afirmó «que el amigo, con el que estuvo reunida toda la tarde, le había robado el celular».

El sospechoso, que estaba a unos metros del domicilio, fue identificado. «Este joven, que tiene algunos antecedentes, tenía entre sus pertenencias el teléfono denunciado como robado», indicaron en ese momento desde la policía. Estas mismas personas son las involucradas en el episodio de ayer, con el pitbull.

Fuentes policiales indicaron que «la mujer fue con otro hombre, a la casa del imputado por el primer hecho, porque éste le estaba recriminando haber terminado detenido. Ingresaron a la casa, por una puerta que supuestamente ya estaba rota, y el dueño de casa estaba con su perro, un pitbull de edad adulta».

«Ante la situación de violencia que se generó en el lugar, el perro atacó a la mujer, mordiéndola en varias ocasiones en su brazo derecho, y en la mano izquierda, hasta que llegó el personal policial y logró disuadirlo mediante elementos de coacción. El perro salió despavorido del lugar y la mujer muy lastimada, cayó a los pocos metros, donde fue asistida por el SEM», describieron.

Por otra parte indicaron que «el dueño del perro fue demorado y trasladado a la Seccional Sexta» por su propia seguridad debido a que los vecinos «querían lincharlo». Asimismo, indicaron que el propietario de la casa, padre del dueño del perro, «radicó una denuncia por el ingreso a su casa de la mujer y otro hombre, quien a posteriori fue notificado en libertad».

Todos imputados.

Al cierre de esta edición, fuentes ligadas a la causa señalaron que la mujer fue dada de alta «sin ningún tipo de consecuencias, más allá de las lesiones que sufrió». Con respecto al dueño del can, recuperó la libertad y fue notificado en la causa. «A su vez, denunció una violación de domicilio por parte de estas personas que fueron a increparlo y se metieron de prepo al domicilio», indicaron.

El otro muchacho que ingresó a la vivienda prestó declaración. En ese marco, afirmó que «acompañó a la mujer, pero se mantuvo al margen de toda la situación».

La causa que se abrió por el episodio es por «lesiones, amenazas y violación de domicilio». Todos los hechos fueron contemplados en un solo expediente y, a raíz de lo documentado y las declaraciones tomadas, «es Fiscalía quien decidirá finalmente».

«Se metieron por la fuerza».

Un hermano del dueño del perro le dijo a este diario ue el conflicto por el presunto robo de un celular venía desde hace algunos días. «La mujer vino a reclamarle a mi hermano por un celular, cascotearon la casa de mi padre que está recién operado, y se metió por la fuerza», señaló.

Y agregó: «Abrió la puerta de una patada, y entró a la casa de mi papá. Cuando el perro escuchó todo el ruido y los gritos vino corriendo y la atacó, porque es muy bravo ese pitbull, de hecho a mí me mordió una vez», dijo mostrando una importante cicatriz en su brazo.

Por otra parte, el hombre detalló que todo se había iniciado por el supuesto robo de un teléfono. «A mi hermano le robaron un celular, entonces fue a la casa de ellos y agarró otro celular, y les dijo ‘cuando aparezca el mío te lo devuelvo’. Ellos lo denunciaron, y la policía vino a la casa de mi papá a buscarlo».

«Los policías se metieron por la fuerza, sin orden de allanamiento. Lo llevaron a mi hermano y en la comisaría le pegaron. Hoy la mujer vino nuevamente con otro tipo, a tirar piedras a la casa y se metieron pateando la puerta, por eso la atacó el perro», concluyó.

