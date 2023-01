Solo faltan tres días para el comienzo de una nueva edición del Torneo Provincial «Néstor Doroni – Mario Ayala», la cita máxima del fútbol pampeano donde compiten los ocho mejores equipos de cada una de las dos ligas con sede en la provincia.

Será la edición número 26 del certamen que tiene a Ferro de Pico como el máximo ganador con cuatro títulos, seguido por All Boys de Santa Rosa, Estudiantil de Eduardo Castex, Racing Club de Eduardo Castex, Costa Brava de General Pico y Alvear Foot Ball Club, que tienen tres conquistas y pueden darle alcance en la presente temporada ya que el conjunto verde piquense no está clasificado.

Los horarios de la primera fecha serían: Zona A: 19:30hs Costa Brava – Mac Allister; 20hs Racing (EC) – Independiente (D). Zona B: 17hs Unión (GC) – All Boys (T); 18hs Bernasconi – Ferro de Alvear. Zona C: 17hs Estudiantil – Belgrano; 20:30hs Alvear FBC – Dep. Winifreda. Zona D: Sábado 21hs Pampero (G) – Cultura Integral; 19hs All Boys (SR) – Juv. Regional.

Como ocurre cada temporada, el mercado de pases se extiende a toda la región ya que llegan futbolistas de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y hasta de Tucumán para disputar la competencia.

Nombres más, nombres menos, el siguiente es el mercado de pases de cada uno de los equipos que participarán. Con sus altas y sus bajas respecto del último torneo en que compitieron.

Racing Club (Eduardo Castex)

Altas: Lucas Santucho (ARQ, Costa Brava), Facundo Jofré (DEF, Costa Brava) y Carlos Henneberg (DEL). Anoche definía la llegada de un delantero.

Bajas: Fernando Verzino (ARQ), Gaspar Macagno (ARQ), Renzo Frank (DEF) y Agustín Machuca (DEF).

Estudiantil (Eduardo Castex)

Altas: Marcos Quiroz (DEF, Ferro -P-), Leonel Morales (DEF, Mac Allister), Facundo Montero (MED, All Boys SR), Nicolás Camerlinckx (MED, All Boys T), Esteban Camerlinckx (DEL, All Boys T) y Gonzalo Arriola (DEL, C. Brava).

Bajas: Facundo Elorga (DEF), Lucas Suárez (MED), Brian Parada (DEL), Cristian Carrizo (MED) y Lucas Lucero (DEL).

Independiente (Doblas)

Altas: Gustavo Seibel (DT), Emmanuel Arrieta (ARQ), Carlos Génova (ARQ), Gabriel Fernández Cornejo (DEF, Matadero), Javier Gatica (DEF, All Boys), Joaquín Cubas (DEF, Dep. Penales), Elías Saavedra (DEF, Santa Rosa) y Esteban Miranda (MED, Dep. Uriburu).

Bajas: Eduardo Corcuera (DT), Raúl Alomo (ARQ), Bruno Schaab (DEF), Franco Schaab (DEF), Alejandro Morettini (DEF) y Mario Rosales (MED).

All Boys (Santa Rosa)

Altas: Lautaro Guaraglia (ARQ, Ing. White), Josu Monasterio (ARQ, Macachín), Javier De Olivera (DEF, Mac Allister), Juan Ramírez (DEF, Bernasconi), Brian Ramírez (DEL, Costa Brava), Gonzalo Turri (MED, Costa Brava), Nahuel Palavecino (MED), Eric Rodas (DEL, Colón de Chivilcoy) y Pedro Díaz (DEL, Guardia).

Bajas: Matías Llanos (ARQ), Guido Guttlein (ARQ), Braian Roston (ARQ), Javier Gatica (DEF), Ignacio Artola (DEF), Octavio Rebollo (DEF), Juan Cardonatto (DEF), Facundo Montero (MED), Santiago Pereyra (MED), César Cocchi (MED), Cristian Canuhé (MED), Fausto Campiotti (DEL) y Leonel Martens (DEL).

Pampero (Guatraché)

Altas: Mauricio Rambur (DT), Nicolás Palazzani (ARQ, Huracán de Ing. White), Alejo Franco (DEF, Unión de Riglos), Leandro Melchior (DEF, Gimnasia de Darregueira), Cristian Da Rosa (MED), Laureano Lencinas (MED, Atl. Santa Rosa), Nicolás Sereno Lezcano (DEL, UD Bernasconi), Tomás Matir (DEL, Villa Mengelle). Cerca Ángel Chamorro (DEL).

Bajas: Juan Augusto (DT), Nicolás Bellendier (ARQ), Huelten Monaiser (DEF), José Ortellado (DEL), Enzo Yáñez (MED), Lautaro Bustos (DEL) y Cristian Klobertanz (DEL).

General Belgrano (Santa Rosa)

Altas: Darío Di Lorenzo (DT), Guido Guttlein (ARQ, All Boys SR), Marcos Funes (DEF, Macachín), Kevin Bornes (DEF, Ing. White), Lautaro Gómez (DEF, Uriburu), Agustín Olmos (DEF, Penales), Cristian Canuhé (MED, All Boys SR), Fermín Tittarelli (MED, Uriburu), Elías González (MED), Eduardo Lezcano (DEL, Uriburu) y Santiago Sttefanazzi (DEL, Santa Rosa).

Bajas: Miguel Quirulef (DT), Luciano Andrada (DEL) y Leonel Landaburu (DEF).

Unión (Gral. M. Campos)

Altas: Julián Werner (DEF, Pacífico BB), Efraín Capdevila (DEF, Macachín), Juan Diser (DEF, Alpachiri), Lucas Orozco (MED, Campos de Acha), Gastón Sívori (DEL, Macachín), Giuliano López (DEL, Uriburu).

Bajas: no tuvo.

Unión Deportiva Bernasconi

Altas: Emiliano Díaz (DT), Ezequiel Roque (DEF, Jorge Newbery de F. Olavarría), Tomás Alou (MED, Costa Brava) y Lautaro Díaz (DEL, Huracán de Guatraché).

Bajas: Ramón Catalino Ramírez (DT), Nolberto Tomaso (DEF), Edgar Sueldo (DEF), Federico Suárez (DEF), Juan I. Ramírez (DEF), Nahuel Luna (MED), Nicolás Leonhart (MED), Rodrigo Ruppel (DEL) y N. Sereno Lezcano (DEL).

Deportivo Mac Allister (Santa Rosa)

Altas: Luciano Andrada (DEL, Gral. Belgrano), Huelten Monaiser (DEF, Pampero de Guatraché), Román Maidana (DEF, Cultural Argentino GP), Alessandro Carabajal (MED, San Lorenzo de Almagro), Valentino Carlucche (DEL, Arsenal de Sarandí) y Joaquín López (DEL, Talleres de Córdoba).

Bajas: Sebastián Serda (ARQ), Nahuel Videla (DEF), Javier De Olivera (DEF), Leonel Morales (DEF), Yael Ferreyra (MED), Juan Sánchez (MED), Alexis Blanco (DEL) y Maximiliano Morettini (DEL).

Deportivo Winifreda

Altas: José Ortellado (DEL, Pampero de Guatraché), Agustín Alles (MED, Agropecuario) y Tobías Salas (DEL, Juventud Regional).

Bajas: Gastón Lezcano (MED), Fernando Fridirich (MED) y Kevin Aguirre (MED).

Cultura Integral (Colonia Barón)

Altas: Daniel Salazar (DT), Joaquín Frías (ARQ, Dep. Penales), Gabriel Fernández (ARQ, Dep. Uriburu), Milton Jerez (DEL, San Patricio de Neuquén), Germán Jiménez (DEF, Anguilense), Emmanuel Klundt (DEF, Dep. Uriburu), Sergio Nahuel Pérez (MED, San Patricio de Neuquén), Nicolás Fortini (MED, Juventud Unida), Alan Palavecino (MED, Sporting de Punta Alta), Bruno García (DEL, Dep. Penales) y Yemil Abraham (MED, Dep. Penales).

Bajas: G. Pérez – Francisco Ruiz (DT), Nahuel Palavecino (MED), Mauro Cortez (MED), Thomás Paz (MED) y Lautaro Ramírez (MED).

Alvear Foot Ball Club

Altas: Gerardo Gómez (DT), Nicolás Bellendier (ARQ, Pampero de Guatraché) y Kevin Fernández (MED, Ferro de Alvear). Anoche definía más refuerzos.

Bajas: Carlos Lovera (DT), Agustín Balcarce (ARQ), Ernesto Toledo (DEF), Mateo Bolteau (MED) y Marcelo Freites (DEL).

Costa Brava (Gral. Pico)

Altas: Ignacio Archieri (DT), Agustín Balcarce (ARQ, Alvear FBC), Gabriel Argüello (ARQ, Juv. Regional), Sebastián Merlo (DEL), Mauro Ojeda (MED), Julián Martín (MED) y Lucas Solari (DEL).

Bajas: Alberto Boggio (DT), Lucas Santucho (ARQ), Facundo Jofré (DEF), Enzo Lucero (DEF), Lucas Parodi (MED), Gonzalo Turri (MED), Lautaro Ibarra (MED), David Vallejos (MED), Tomás Alou (MED), Brian Ramírez (DEL) y Gonzalo Arriola (DEL).

Juventud Regional (Miguel Cané)

Altas: Alexis Pulvirenti (ARQ, ex Desamparados), Alejandro González (ARQ, ex Ferro de Pico), Nicolás Espíndola (DEF, Juventud Unida), Matías Fernández (DEF, ex Racing de Castex), Alan Cristef (MED, Leandro N. Alem), Mauro Cortez (MED, Dep. Roca), Maximiliano Ortiz (DEL, ex Sp. Belgrano SF), Jeremías Martín (DEL, Juventud Unida SL) y Ulises Velázquez (DEL, Berazategui).

Bajas: Gabriel Argüello (ARQ), Guillermo Montes (MED), Tobías Salas (MED) y Facundo Parodi (DEF).

Ferro (Intendente Alvear)

Altas: Hugo «Poli» Feroglio (DT), Cristian Pelozo (ARQ, de Mendoza), Hugo Lizama (DEF, Alianza de Cutral Có), Lautaro Tapia (DEF, Ferro de Realicó), Javier Astudillo (MED, Cultural Argentino), Alexis Mercado (MED, de Tucumán), David Haseney (DEL, Argentino Peñarol) y Jonathan Amaya (DEL, de Tucumán).

Bajas: sin bajas.

All Boys (Trenel)

Altas: Miguel Rosón (DEL, Pacífico de Mendoza), Hernán Gautier (DEL), Enzo Lucero (DEF, Costa Brava), Román Lovera (MED, Nibbiano & Valtidone) y Fernando Presedo (ARQ).

Bajas: Farid Oliveira (DEF), Nicolás Camerlinckx (MED), Esteban Camerlinckx (DEL) y Eric Soloppi (DEL).