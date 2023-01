“Voy a poner un ejemplo personal así queda bien claro: cuando me fui a vacunar hace un tiempo me preguntaron cuál vacuna me quería poner. Y le dije: ‘elegí vos, la que menos te guste o a la que más bronca le tengas’. El muchacho se me quedó mirando pero es que es así, hoy ya no hay discusión posible. Por eso hay que ir y ponerse todas las dosis que corresponde, ya no hay posibilidad de discutir si me vacuno o no”, subrayó Vera al marcar cómo fueron las vacunas las que hicieron replegar al virus que tanto daño hizo durante 2020 y 2021 principalmente.

“Si uno mira todo la película, en 2021 era una catástrofe pero La Pampa estuvo de pie, tuvimos fallecidos y todo lo que significó la pandemia y también tuvimos que adoptar medidas muy antipáticas y muy en contra del ser humano, pero todo se revirtió y fue gracias a las vacunas. Llegamos a aplicar 7 mil vacunas por día, pero cuando llegamos al mayor porcentaje con primera y segundas dosis ahí dije ‘esto ya está’. Y empezó a bajar y bajar y hoy cuando hay un caso grave es porque lamentablemente la persona no se vacunó, porque le dijo un vecino o leyó algo por ahí y no le creyó. Recordemos que en La Pampa los grupos antivacunas no fueron más del 3 por ciento y el 97 por ciento sí se vacunó”, analizó el subsecretario en una entrevista con Radio Noticias.

Vera, en tanto, detalló que la “vacuna bivalente” que anunció Nación (y que llegará a la provincia en las próximas semanas) impactará ante las nuevas variantes del Covid. “El virus se ha vuelto cada vez más habilidoso para evadir a las vacunas entonces es necesario aplicar sobre las nuevas variantes, pero esto (por el coronavirus) va a ser permanente, hemos tenido ocho o nueve internados en los últimos meses y en realidad fueron más por otras afecciones. Pero es como nos decía la abuela, cuando uno tiene gripe tiene que estar siete días adentro y en todo caso el médico definirá si hisopa o no, pero hay que guardarse y no ir a trabajar ni exponer a otros al contagio”, indicó.

Tomógrafo

Vera, en tanto, es mostró muy satisfecho porque en el marco de la telemedicina que lleva adelante la Provincia se incorporó un tomógrafo en Victorica y próximamente habrá uno en 25 de Mayo.

“Es una tecnología más habitual ahora. Santa Rosa y General Pico tenían pero no las localidades, por eso para el oeste pampeano es una enorme noticia. El tomógrafo por ejemplo impactará en el tratamiento de traumatismos, no se necesitará un medico radiólogo porque un médico desde cualquier lugar puede hacer el informe en minutos”, sotuvo.

El funcionario de Salud agregó que el aparato que llegó el lunes a Victorica tiene en la actualidad un costo de 400 ó 500 mil dólares. Dicho aporte lo realizó el Gobierno nacional pero el de 25 de Mayo “se licitará con recursos provinciales”.

La Arena