El Servicio Meteorológico Nacional renovó este viernes a la mañana el alerta por altas temperaturas para gran parte del territorio pampeano. En esta oportunidad, no obstante, el alerta cambió de color lo que intensifica los efectos en la salud de las personas. Según el organismo oficial, casi toda la provincia está bajo un alerta amarilla y el oeste de La Pampa bajo un alerta naranja.

El alerta naranja tiene un efecto alto a moderado en la salud y puede ser muy peligroso pero sobre todo para los grupos de riesgo.

Este alerta abarca, de manera puntual, a los departamentos Chical Có y Puelén.

Por su parte, el amarilla tiene un efecto leve a moderado en la salud por lo que puede ser muy peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En este caso, los departamentos que están bajo este alerta son Chalileo, Limay Mahuida y Loventué; Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán como así también Curacó y Lihuel Calel; y Caleu Caleu y Hucal.

RECOMENDACIONES.

En este contexto, el organismo nacional postula una serie de recomendaciones ante la presencia de olas de calor:

*Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

*No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas).

*Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

*Evitar comidas muy abundantes

*Ingerir verduras y frutas.

*Reducir la actividad física.

*Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

*Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

*Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el Golpe de Calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

*Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

-Solicitar de inmediato asistencia médica.

-Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

-Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

NIVELES DE ALERTA.

Los niveles de alerta varían de acuerdo con los colores.

Nivel verde: sin efecto sobre la salud. Sin peligro sobre la salud de la población.

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Nivel naranja: efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas extremas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Nivel rojo: efecto alto a extremo en la salud. Las temperaturas extremas son muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

