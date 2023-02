El regalo de los jugadores de Boca para la familia Dupuy

«Mi hijo es muy fanático de Juan Román Riquelme, me pintó la pieza donde dormía él con la figura de Riquelme», confió el hombre.

«He tratado por todos los medios de llegar a Román para que le dé una palabra de aliento, ojalá él se comunique, sería una satisfacción y un empujoncito más para mi hijo, muchísimas gracias por esto», expresó, esperanzado con la posibilidad de un llamado del vicepresidente xeneize.

La palabra de Ramón Dupuy, a días del veredicto: «A Lucio lo empezaron a matar el día que se lo llevaron de acá»

El abuelo de Lucio pidió una condena «ejemplar», aunque reconoció que lo «aliviaría» que separen a las mujeres donde están detenidas.

Respecto a lo que vivió durante el juicio, Ramón aseguró que al escuchar las palabras de las acusadas «me revuelven las tripas» y apuntó contra ellas al asegurar que gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos demuestran que las mujeres estuvieron el día que sucedió el deseo del niño.

«A Lucio lo empezaron a matar el día que se llevaron acá. No podés entender cómo un ser humano puede hacer lo que le hicieron», aseguró, y, si bien reconoció que espera «una Justicia ejemplar», afirmó: «Ninguna condena me devuelve a Lucio, pero me aliviaría que separen a la progenitora y su pareja».

Ramón explicó que desde que ambas mujeres fueron detenidas comparten celda. «Desde el primer día están juntas con todos sus beneficios: televisión, teléfono, equipo de música. Que se le quite todo eso porque a Lucito no le dieron siquiera una mínima chance de vivir y ellas no se merecen estar como están», sostuvo.