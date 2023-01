«Alberto le puso a disposición todo lo que necesite para obtener un triunfo y Sergio se lo agradeció», dijeron en Casa Rosada después de la vista a La Pampa. El presidente prefiere considerar que el adelantamiento del cronograma electoral es para apuntalar su figura y no una forma de despegarse de ella.

De todos modos, desde el Gobierno provincial, fuentes allegadas al Gobernador, negaron que hayan hablado de un tema electoral

El juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el conflicto con Mendoza por el laudo de Portezuelo del Viento, y las próximas elecciones provinciales y nacionales, fueron los temas de la conversación entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Sergio Ziliotto, durante la visita del jueves a la provincia, en los momentos de conversación, fuera de la agenda oficial de la recorrida de las obras del acueducto Néstor Kirchner en Doblas.

Al menos, es lo que trascendió a partir de una enviada especial de Infobae que sigue la gira presidenical por las provincias. En un año electoral atípico, donde la mayor parte de las provincias tendrán elecciones desdobladas de las fechas nacionales, Alberto Fernández dio el jueves un adelanto del cronograma de visitas que prepara para medirse en el interior del país con vistas a una eventual reelección.

La Pampa es el primer turno electoral, dentro de menos de un mes. El peronismo logró una lista de unidad detrás de la reelección del gobernador Sergio Ziiotto.

«Va a ir a todas las provincias en la previa de las elecciones, está en campaña. Quiere ponerse a tono, ver si le da. Tiene que medir, y para eso tiene que hacerlas a todas, sin importar el tamaño», admitieron -según el medio porteño- cerca del Presidente, en referencia a la escasa población que representa La Pampa en el porcentaje nacional.

En la mayor parte de los distritos que comanda el PJ decidieron, durante los últimos meses, adelantar sus fechas electorales. La decisión obedeció a la urgencia por salvarse de ser arrastrados por la baja imagen del gobierno nacional en sus bastiones.

Sin embargo, el Presidente, dicen quienes dialogan con él todos los días, contraargumenta que, en realidad, los gobernadores armaron cronogramas diferenciados para beneficiar a la fuerza a nivel nacional. «Se puede leer de manera opuesta: adelantan fechas para apuntalarnos desde temprano», transmitió, optimista, un estrechísimo colaborador del primer mandatario ante la consulta de Infoabe.

Alberto visitó el jueves la obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la localidad de Doblas, y se mostró codo a codo junto a Ziliotto, que para las internas del 12 de febrero logró el sello de un peronismo unificado. El verdadero desafío se planteará en mayo.

Dos temas nacionales de peso atravesaron el encuentro del Presidente con Ziliotto, asegúró Infoabe. Por un lado, la reciente ofensiva contra la Corte Suprema, que los alineó en la misma dirección: el pampeano integra el pelotón de jefes provinciales que presionaron al Ejecutivo para avanzar contra el máximo tribunal después del fallo por la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. E incluso será citado -y ya confirmó que asistirá- para declarar a favor del enjuiciamiento en la Comisión de Juicio Político.

Por otro lado, estuvo la polémica con Mendoza por Portezuelo del Viento. Alberto Fernández había visitado, el día previo al encuentro, tierras mendocinas, donde el gobernador opositor radical Rodolfo Suárez se negó a recibirlo debido a la «bronca» que le causó el laudo del Presidente en su contra. Si bien en la Casa Rosada y en la gobernación aseguran, oficialmente, que su posicionamiento se debió a cuestiones «medioambientales», para La Pampa es un guiño político desde la cúpula del Ejecutivo.

A pesar de la omnipresencia de esos temas, Alberto Fernández eligió despojar su discurso de mensajes políticos calientes. No se refirió a la Corte, ni a Mendoza, ni al conflicto por la represa que comparten ambas jurisdicciones. Tampoco disparó contra Juntos por el Cambio, o contra Mauricio Macri, como se propuso la semana pasada.

Ziliotto, por su parte, por ahora prefiere no centrar su estrategia en la oposición sino en la propia gestión y en «contar lo hecho hasta ahora», según repiten en su entorno. Según aseguran, el gobernador bajó la orden de no intervenir en la volátil interna de Juntos por el Cambio, donde el Pro de Martín Maquieyra, alineado a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta, compite con la UCR, liderada por Martín Berhongaray, que responde al ala radical de Evolución, de Martín Lousteau.

El Presidente y Ziliotto recorrieron la obra bajo el sol del mediodía, y después almorzaron junto a empresarios de Pampa Energía y Techint que llevan adelante la obra en un salón refrigerado. Los acompañaron el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, cada vez más afianzado como su mano derecha política -fue quien negoció, en nombre de la Casa Rosada, los apoyos en el interior para el juicio a la Corte Suprema-, y la portavoz, Gabriela Cerruti. A los directivos de las compañías, el jefe de Estado les prometió «todos los recursos que necesiten» y les pidió que «terminen en los tiempos previstos las obras», informaron desde el Gobierno.

El Presidente, sin embargo, tuvo tiempo para hablar a solas con Ziliotto, en los trayectos en helicóptero y por tierra para llegar al desértico terreno donde se ubica la obra. «Alberto le puso a disposición todo lo que necesite para obtener un triunfo y Sergio se lo agradeció», dijeron en Gobierno.

También estaba previsto que asistiera el ministro de Economía, Sergio Massa, virtual competidor de Alberto Fernández en la carrera por la Presidencia (aunque por ahora asegura que no tiene intenciones y evita confrontar con el jefe de Estado). Sin embargo, ayer sobre la hora trascendió que no estaría. En la Provincia no tuvieron referencias sobre el motivo del faltazo; y en el entorno del titular de Hacienda dijeron que tuvo un problema de salud.

Según Infobae, decidido a competir más allá de todo, el Presidente prepara el terreno en el interior. Ayer estuvo una hora con los habitantes de Doblas en el Club Independiente y se tomó algunas selfies.

Fuente La Arena