Francisco Torroba encaró la campaña para la intendencia con una decisión polémica: postergar la construcción de la Nueva Terminal. Criticó a la actual gestión y sostuvo que «Santa Rosa no está para enorgullecerse».

El precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Francisco Torroba, adelantó su posición respecto a construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus. «Si gano, la voy a postergar para darle prioridad a otras obras», aseguró el radical y dijo que en Santa Rosa «hay que estar listos para 160 mm de lluvia».

Con críticas a la gestión del intendente Luciano di Nápoli, el candidato radical en la oposición arrancó la campaña. «Están entrando al cuarto año, con apoyo del Gobierno provincial y nacional, y la verdad que la ciudad no está para enorgullecerse, falta gestión», remarcó Torroba.

«Sabemos que podemos recuperar Santa Rosa y tengo muchas ganas de aportar. Es un nuevo desafío. Santa Rosa tiene que repensar como reconstruye la presencia municipal. Debe tener presencia en hacer cloacas, mejorar el agua, hacer cordón cuneta, entre otras cosas», agregó quien fuera intendente entre 208 y 2011 Y consideró que «hay una fuerte caída del municipio como institución».

En diálogo con LU 33, enumeró además varias situaciones, como por el Emshu, «que fue creación nuestra, tiene un equipamiento deteriorado; la empresa de transporte tiene unidades 20 ómnibus con ciclo de caídas en cuanto a vida útil; las calles en Santa Rosa, no hay una que no tenga un pozo».

«Esta gestión –continuó- entra su cuarto año de gestión y que ha tenido gran apoyo de Provincia y de Nación, y la ciudad no está para enorgullecerse. Si tenés tanto apoyo, no podés culpar al que pasó. Falta gestión».

Medidas

Consultado sobre las primeras medidas a tomar si accede nuevamente a la intendencia, Torroba anticipó: «yo postergo la terminal en el tiempo. Santa Rosa tiene prioridades más importantes que la terminal. Hay colapsos cuando es algún fin de semana, pero sino funciona bien y está a pocos minutos de la ruta 35 y 5. Prefiero arreglar a Santa Rosa para 160 mm».

Sostuvo que su intención es «hacer que la Municipalidad cumpla con los servicios que debe garantizar, como en 2008. Santa Rosa tiene ya una situación que afloran como el sistema de cloaca. Cada 15 días hay que romper el nuevo pavimento para arreglar lo subterráneo».

Respecto a la continuidad del Mercado Municipal, Torroba no confirmó su continuidad, sino que apuntó al rol de ese espacio. Dijo que «no puede levantarse como bandera que soluciona el problema de los precios en un contexto de alta inflación, porque no tiene la producción suficiente para solventar al consumo. Tenemos un serio problema: de la tierra a la góndola, el precio se multiplica por 4, pero la Municipalidad no solucionará el problema de la inflación», expresó el precandidato radical.

También se refirió a la seguridad en la laguna, luego del último episodio donde robaron e intentaron abusar de una joven a plena luz del día. Manifestó que la seguridad en esa zona «siempre fue una preocupación. Cuando gobernaba la ciudad, la policía tenía destacamento de caballería y había propuesto instalarlo en la Laguna. Hay que aumentar la cantidad de cámaras y la presencia policial. La laguna lo necesita por la cantidad de afluencia de personas y por los distintos horarios que se manejan. Esto tiene que ver con una cuestión de seguridad que se está agravando en todas partes, y hace falta más presupuesto en Seguridad».

Finalmente, describió a la lista que lo acompaña como «personas con experiencia en la gestión, que gestionan y no que toman café. También hay un grupo de personas jóvenes» Y cerró comparándose con el Técnico de ls Selección de Fútbol campeona del mundo en Qatar. «Soy como Scaloni, que mezcló madurez y juventud», finalizó Torroba.

Fuente El Diario