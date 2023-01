El padre de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, convocó a una movilización frente a los tribunales de la capital pampeana para el próximo jueves 2 de febrero, día en el que se conocerá el fallo del tribunal que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas del asesinato.

“Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes…”, escribió Christian Dupuy en su cuenta de la red social Twitter.

“Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir… Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en ciudad judicial de Santa Rosa”, señaló el padre de la víctima.

Lucio Dupuy

La convocatoria de Christian Dupuy, el padre de Lucio.

Más de 124 mil personas adhirieron hasta esta mañana a una petición en la plataforma online Change.org para pedir “justicia” y que “condenen a toda la cadena de responsables del crimen”. El petitorio (Change.org/JusticiaPorLucio) fue iniciado hace más de un año y pide al Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa que “se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”.

El jueves próximo, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».

La pena no se dará a conocer el jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del MPF la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura. En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Lucio Dupuy, un niño de 5 años, fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en una vivienda de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Lucio Dupuy

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez declararon en el juicio.

Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».

Mientras que a Páez, el MPF le imputa el «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía». “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco», contó Páez al declarar en el juicio.