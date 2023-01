denunció Flavio desde su cuenta de Twitter, e hizo un pedido a sus seguidores:

“Yo no entiendo qué haya tanta gente detrás de un teclado haciendo daño. ¿Tan miserable son sus vidas? Y peor los que comentan con solo el hecho de que alguien le conteste. ¿Qué ganan?«, expresó.

Y siguió: «Alguien subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo totalmente sacado de contexto y me cerraron el Instagram, metiéndose con un niño y con mi imagen. ¿Tanto les jode ser feliz? ¿Tanto les jode que sea un hombre gay que logró ser padre y una carrera exitosa? Parece que sí. Bueno una lucha más que no me la van a ganar».

La foto en cuestión fue difundida por el político y reconocido activista conservador estadounidense Charlie Kirk.

En su cuenta de Twitter publicó la foto junto al mensaje: «Archiva esto bajo cosas que te hacen apoyar la pena capital».

Tras ver el video completo de la situación, agregó: «ACTUALIZACIÓN: He visto el vídeo completo. La foto es de una pareja gay argentina (artistas) y su hijo, y parece ser un mal ángulo. El niño estaba nervioso hablando delante de una multitud y no se soltaba de la pierna del hombre por lo que el micrófono se bajó a la cara del niño – Dejando para el contexto».

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, escribió una opinión sin filtro en su cuenta de Twitter y se hizo eco de la postal de Flavio Mendoza con su hijo: “En una imagen, el resumen de la decadencia de Occidente”.