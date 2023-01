Desde el Museo Provincial de Historia Natural se explicó a la Agencia Provincial de Noticias que se recibieron varias consultas por vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa y Toay, ante la aparición de varias especies como arañas o escorpiones.

Autoridades del MPHN detallaron que este tipo de animales están activos durante todo el año y sin embargo, en época de verano, debido a las altas temperaturas y con la incidencia de las vacaciones es común tener algún tipo de encuentro en nuestros hogares y sus alrededores.

Las arañas, escorpiones, culebras y víboras son algunas de las especies que pueden aparecer en estos días de calor.

Desde el Museo se recomendaron algunas medidas de protección personal para prevenir accidentes: en el caso de escorpiones es importante no andar descalzo en el domicilio o exterior y en el caso de arañas sacudir la ropa, calzado, sabanas y toallas, revisar con cuidado muebles y cuadros.

También se recordó que está disponible para descargar gratuitamente la “Guía para la prevención y reconocimiento de los Animales de Importancia Médico-Sanitaria de La Pampa” (https://drive.google.com/file/d/18J2kH4ie1NUqhPxrMThTQBpZQhoNY_vu/view?usp=sharing).

Este documento fue editado en formato digital en el año 2019 y fue creada con el desafío de producir un material que concilie los aspectos preventivos con las necesidades de conservación y respeto hacia todas las formas de vida.

Desde el equipo del MPHN brindaron más información sobre algunas de estas especies para tener en cuenta. Una de las especies de arañas que podemos encontrar en nuestro hogar y que es muy peligrosa es la araña de rincón o araña de los cuadros (Loxosceles laeta). Esta araña posee una característica en el cefalotórax (parte anterior) de color marrón, que es una pequeña depresión más oscura que parece un “violín”. Otra especie peligrosa que habita en jardines o en el patio es la araña viuda negra (Latrododectus sp.). Para evitar accidentes con esta especie es recomendable usar guantes cuando se realizan tareas en el jardín (manipulación de leña, rastrojos o piedras). Es una araña de color negro, con manchas rojas características en el abdomen (parte posterior del cuerpo). Estas arañas no son agresivas, pero los accidentes ocurren cuando son apretadas o presionadas.

Con respecto a los escorpiones, en La Pampa hay 13 especies que son venenosos, pero no letales; no obstante, su picadura puede ocasionar un fuerte dolor. Recientemente se registró en el norte provincial la especie Tytuis trivittatus que posee veneno neurotóxico que afecta el sistema nervioso, siendo muy vulnerables los menores de 12 años. Las diferencias a simple vista con esta especie letal (Tytius trivittatus) son las tres franjas oscuras en el dorso y el tamaño de las pinzas que son finas y delgadas. Por su parte, las especies que poseen veneno no peligroso no tienen las franjas en el dorso y sus pinzas son más cortas y anchas. Al igual que las arañas los escorpiones no son agresivos, pican de manera defensiva.

Otras especies a tener en cuenta son: la vinchuca (Triatoma infestans), la culebra ratonera o de pastizal (Phylodrias patagoniensis) y el murciélago cola de ratón (Tadarida brasiliensis).

La vinchuca es un insecto hematófago que transmite el “Mal de Chagas”. Se lo puede encontrar en casas, suele usar grietas y agujeros de paredes, detrás de adornos y cuadros de paredes, en pilas de leña u objetos amontonados. Debido a sus hábitos, se alimentan de noche y de día se ocultan, se recomienda reparar grietas y mover los objetos (leña, cuadros, muebles).

El murciélago cola de ratón que transmite la rabia, es una especie insectívora que usa estructuras humanas como refugio formando colonias. Se recomienda no manipular a individuos.

La culebra de pastizal o ratonera es agresiva, posee hábitos periurbanos, su veneno es peligroso, pero sus dientes están muy detrás en la boca, lo que hace difícil inyectarlo.