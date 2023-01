María Rosa Villegas se presentó en sede policial luego de sufrir un nuevo episodio, en plena vía pública, y luego habló para el medio local «NotiPampa», donde dio mayores detalles de la situación que viene atravesando.

«Dale negra mugrienta, barré que te queda poco para que te eche», fue una las frases que mencionó de parte de quien ocupa una banca en la Cámara de Diputados y ahora intentará volver al cargo de intendente municipal. Pepa ocupó ese lugar durante tres períodos consecutivos, hasta 2015 y Villegas fue empleada comunal «en negro» durante ese tiempo hasta que fue despedida, pero apeló a la Justicia y alcanzó un acuerdo que, entre otras cosas, le otorgó la razón.

La trabajadora, quebrada por la situación que atraviesa, decidió tras el último episodio hacer la denuncia policial. En el texto de lo que expuso expresa que su única pretensión «es que me deje trabajar tranquila».

Relató que el capataz municipal, Marcelo López, fue puesto en conocimiento de estos hechos, el último sucedido en la céntrica esquina de la avenida Sarmiento y España. Allí, Villegas hacía su trabajo en compañía de otras trabajadoras y sufrió un nuevo ataque. Describió que el diputado Pepa se conduce en una pick up de color rojo o en un automóvil negro. Esta vez, la trabajadora se quebró, se alejó del lugar llorando y fue contenida por sus compañeras mientras el diputado pasaba varias veces por el lugar a los gritos y riendo, relató.

Respondió a la policía que nunca se bajó del vehículo. Sólo le profirió ese tipo de amenaza respecto de dejarla sin trabajo y denigrarla con palabras.

Más tarde, ante el medio colega, Villegas se quebró y dijo que estos ataques verbales vienen desde hace mucho tiempo. Mencionó varias palabras subidas de tono con las que la agredió y dijo que hasta el momento no quiso tener problemas, siempre lo dejó pasar porque su único fin era poder trabajar con tranquilidad. «Voy a ganar y te voy a echar», reiteró el político del PRO.

Contó además que, en una ocasión, Pepa en compañía del diputado nacional Martín Maquieyra se apersonó a su casa como parte de la campaña electoral. En esa ocasión «me pidió el voto y yo le dije que no quería saber nada con él, que se fuera, pero otra vez empezó a reírse y a decirme que no me hiciera la rica, que ya iba a caer otra vez por la municipalidad a pedir ayuda».