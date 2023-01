ZONA A

Deportivo Mac Allister venció 2-1 a Costa Brava en General Pico, con goles de Matías Sosa -de penal- y Agustín Servetto para los santarroseños, y Pablo Agüero -de penal- para los piquenses; y fue expulsado Renzo Rodas en el equipo perdedor.

En Eduardo Castex, Racing Club empató sin goles con Independiente de Doblas en el estadio La Fortaleza alba.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 3; Racing Club e Independiente de Doblas, 1; y Costa Brava, 0.

PRÓXIMA FECHA: Independiente de Doblas vs Costa Brava y Deportivo Mac Allister vs Racing Club.

ZONA B

Unión Deportiva Bernasconi derrotó 3-1 a Ferro de Intendente Alvear, con goles de Jonathan Fensel, Jeremías Lucero y Lautaro Díaz, mientras que Jonathan Amaya empató transitoriamente para los alvearenses.

Y Unión de General Campos empató 2 a 2 con All Boys de Trenel, con anotaciones de Miguel Rosón –de penal- y Hernán Gauter –también de penal- para los trenelenses, y Gastón Sívori –en dos oportunidades- para los sureños.

POSICIONES: Unión Deportiva Bernasconi, 3; All Boys (T) y Unión de General Campos, 1; y Ferro de Intendente Alvear, 0.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Unión Deportiva Bernasconi y Unión de General Campos vs Ferro de Intendente Alvear.

ZONA C

Estudiantil superó 3-1 a General Belgrano, con goles de Guido Vázquez, Nicolás Ovando y Alan Caser –de penal- para los castenses, y Eduardo Lescano descontó para los santarroseños. El equipo capitalino terminó con nueve jugadores por las expulsiones de los defensores Brian Serrano y Lautaro Haberkon.

Y Alvear FC empató –sin goles- con Deportivo Winifreda, y en el equipo winifredense fue expulsado Emanuel Navarro.

POSICIONES: Estudiantil, 3; Alvear FC y Deportivo Winifreda, 1; General Belgrano, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Alvear FC y Deportivo Winifreda vs Estudiantil.

ZONA D

All Boys derrotó 2-0 a Juventud Regional de Miguel Cané, con anotaciones de Jerónimo Gutiérrez y Brian Alvarez.

Y el sábado, en Guatraché, Pampero y Cultura Integral empataron sin goles.

POSICIONES: All Boys, 3; Pampero y Cultura Integral, 1; Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: Cultura Integral vs All Boys (SR) y Juventud Regional vs Pampero de Guatraché.