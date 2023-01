El precandidato a intendente de Santa Rosa, Federico «Colo» Roitman cruzó al macrismo por organizar la visita de campaña electoral del expresidente Mauricio Macri y su excompañero de fórmula, Miguel Pichetto para el próximo jueves 2 de febrero, día en que se leerá la sentencia del caso Lucio Dupuy. «No estoy para nada de acuerdo que se politice este caso, ni ningún otro caso que tenga un impacto social como ha tenido este. No se si han hecho una estrategia para que coincida en estas fechas, si fue así, no estoy para nada de acuerdo y yo no lo haría nunca», aseguró el dirigente radical.

Afirmó que «se ha intentado generar algún rédito político, pero no creo que los beneficie». «No creo que a la gente le guste esto para hacer política. La gente está esperando que la clase política genere soluciones o propuestas para los problemas cotidianos y que estos problemas los resuelva la justicia», comentó.

Macri y Pichetto llegarán a Santa Rosa para hacer campaña por sus precandidatos en la interna de Juntos del próximo 12 de febrero: el diputado Martín Maquieyra para la gobernación; y Martín Ardohain, para la intendencia de la ciudad. La fecha elegida coincide con lectura a la sentencia por el crimen del niño Lucio Dupuy.

«No está bueno que se mezcle (la campaña) con este tema tan doloroso para nosotros. Los que somos padres nos ha destrozado, y para los que no son, también. Ha impactado mucho en nuestra ciudad y en la provincia. Nos ha dolido como pocas situaciones. Me parece que si lo han echo a drede no estoy para nada de acuerdo que se politice este caso», dijo Roitman.

«No está yendo bien»

Juntos por el Cambio tendrá interna el próximo 12 de febrero para definir su candidato a intendente de Santa Rosa. Además, de Roitman, compiten el exintendente y actual diputado, Francisco Torroba; y el diputado provincial del PRO, Martín Ardohain.

Roitman dijo que la campaña «va muy bien». «Estamos contentos por cómo nos recibe la gente. Hacemos reuniones en casas de familias y contándoles el proyecto que tenemos de renovar la política. Nuestro proyecto se basa en un plan de apoyo a los emprendedores y darle vida a Santa Rosa. Son los dos puntales que tenemos en la campaña», dijo.

Explicó que en el contacto cara a cara con vecinos y vecinas, «el reclamo mayor son las calles de la ciudad. Las de asfalto que están rotas, y las de tierra, que no pasa el regador y que están con pozos. También la falta de empleo, hay un grave problema de empleo informal y falta de empleo. Por eso estamos trabajando con el banco del emprendedores, que es una salida para la falta de empleo en la ciudad».

Dijo que «tenemos muchos dirigentes radicales y afiliados históricos que están caminando con nosotros Santa Rosa. La estructura formal del radicalismo apoya otra lista (Torroba), pero hay decenas de dirigentes históricos que apuestan a una renovación y no a un simple maquillaje. Creo que representamos a esa renovación que necesita nuestro partido y Juntos por el Cambio. Le hemos dado un impulso distintos a esta campaña».

«Algunos afiliados radicales nos hablan de alguna sorpresa, y creo que están esperanzados que esa sorpresa se genere. Queremos generar una relación entre la política y la gente que está muy alejada. Es una jugada difícil pero creo que nos está yendo bien», afirmó.

Consultado sobre si el peronismo se meterá en la interna de Juntos, comentó: «nosotros hablamos con todos los independientes. Muchos nos manifiestan que han votado al peronismo y que muchos de ellos se sienten reflejados con la idea de renovar la política. Gente del socialismo y otros partidos y se sienten reflejados con nuestra idea política».

