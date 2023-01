En la casa de Gran Hermano se vivió un momento sumamente insólito. Durante la transmisión de Telefe del pasado martes 10 de enero, Walter «Alfa» Santiago le dio un golpe en la cara a Marcos Ginocchio y las redes sociales estallaron de furia.

El hecho sucedió justo en el marco del desafío que los participantes debieron afrontar para ganar el auto 0KM. Mientras el conductor Santiago del Moro coordinaba la prueba desde el estudio, los concursantes debieron acercarse al sector de las llaves para tomar una.

«Pará, respetando el orden», le pidió Del Moro al grupo de participantes. Marcos se adelantó, agarró una llave y «Alfa» lo primerió poniéndole una mano en la cara. Sorpresivamente, el hombre de 60 años terminó golpeando al salteño y uno de los integrantes de la casa reaccionó: «¡Uh!».

El momento del golpe de Walter «Alfa» Santiago a Marcos Ginocchio.

Pese al golpe, que no está claro si tuvo o no mala intención, «Alfa» no le pidió disculpas a Marcos. Por lo tanto, los usuarios de las redes sociales se mostraron enfurecidos con el accionar y hasta pidieron que este domingo sea el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano. «Perfecto, el domin