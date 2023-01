No es una novedad que la relación de Alberto con Cristina no pasa por su mejor momento, un fastidio que se grava cada vez que el Presidente deja en claro que intentará buscar su reelección. Esta semana esas tensiones tocaron un nuevo pico luego del fallido off de Wado de Pedro contra Alberto. Pero no es la primera ni posiblemente sea la última de las peleas entre los compañeros de la fórmula presidencial, que así como se han enfrentado antes y ahora en términos durísimos, también han acordado.

Acaso en esa sintonía, Alberto planea un nuevo guiño a Cristina, similar al que desplegó con el juicio político a la Corte Suprema. El Presidente conoce bien las obsesiones de su vice. «Se viene algo con los medios».

El remixado de la fracasada ley de medios que sancionó Cristina para forzar un desmembramiento del Grupo Clarín es el antecedente más claro. En principio, en el albertismo no estarían previendo algo tan drástico, sino más bien enmascarar la nueva ofensiva contra los medios, detrás de un supuesto intento por combatir las «fake news», una intención que en su momento esbozó el ex asesor presidencial, Gustavo Béliz y tuvo que terminar descativando, ante la ola de críticas que recibió.

Pero tampoco se descarta que si se anima avance con una acción más directa contra Clarín. «Lo único claro es que busca enviar un mensaje de acercamiento al kirchnerismo», agregó otra fuente al tanto del debate interno en el albertismo.

El momento elegido no es casual. La Campora lanzó una campaña contra Clarín con la consigna «Kirchner o mascotas de Clarín» que difundieron en las redes sociales. En el kirchnerismo además se entusiasmaron al enterarse que Lula busca diseñar alguna iniciativa contra las noticias falsas, marca registrada del bolsonarismo. El secretario de Comunicación, Paulo Pimenta, está a cargo de la iniciativa.

Justamente, el funcionario brasileño confirmó que tiene en mente avanzar en «una legislación más efectiva en la defensa de la democracia y en el debate sobre la responsabilidad de las plataformas, las big data, en la difusión de contenidos antidemocráticos que transmitieron en vivo los actos por páginas monetizadas sin ninguna responsabilidad, ganando dinero y permitiendo que los criminales ganen dinero. Nosotros queremos debatir eso».

«En Brasil hay una industria poderosa de fake news, gobiernos de extrema derecha como Bolsonaro y Trump tiene en la comunicación un aspecto estratégico de la disputa ideológica. Otro elemento es la producción masiva de fake news para afectar la imagen de figuras progresistas como también fomentar la desinformación a la sociedad sobre las iniciativas de gobierno. Pensar una política que pueda hacer frente a eso es difícil, complejo y enorme», continuó.

Pimenta estuvo reunido durante el fin de semana previo a la realización de la cumbre de Celac con funcionarios argentinos, integrantes del Instituto Patria y dirigentes de La Cámpora.

Para el kirchnerismo, Alberto insistirá en buscar su reelección y tanto el juicio a la Corte Suprema como la idea de alguna iniciativa contra los medios, son simulacros un poco tardíos destinados a buscar los votos de Cristina que son «los únicos posibles» para quedarse con la candidatura presidencial.