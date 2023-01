Torroba aparece en el centro de esa escena cuestionado porque su hijo Javier Torroba se posiciona como tercer candidato a diputado en la lista de la UCR que compite contra el PRO.

El portal «La Política On Line», que no informa demasiado sobre el enfrentamiento electoral del 12 de febrero, publica un artículo al que titula «Malestar en el radicalismo pampeano por el rol de Torroba en el armado de listas».

No cita dirigentes ni fuentes, pero sí reproduce supuestas declaraciones, incluso entrecomilladas. LPO dice que «la disputa también es muy fuerte en los distritos por la definición de las candidaturas a intendente, peleas que en JxC coinciden que serán muy importantes para movilizar a votantes en una elección que no es obligatoria para los ciudadanos».

«Una de esas disputas -informa- es por la candidatura a intendente de Santa Rosa, donde Juntos por el Cambio tendrá a tres aspirantes: el macrista Martín Ardohain, y los radicales Francisco Torroba y Federico ‘Colo’ Roitman».

«Fuentes de la provincia (sic) dijeron a LPO que Torroba parte con ventaja porque ya fue intendente de la capital provincial y tiene un nivel de conocimiento muy alto», dice el artículo publicado este martes.

Agrega: «Santa Rosa es la ciudad más grande de la provincia y Torroba aprovechó sus buenos números para imponerse en la discusión de listas del radicalismo, indicaron las fuentes».

«El ex intendente ubicó a su hijo Javier en el tercer lugar de la lista de diputados provinciales y a otros dirigentes de su entorno en lugares expectantes de la nómina, lo que generó malestar en la UCR», insiste la nota en tono de «opereta».

Según el portal, «dirigentes de JxC enfrentados al ex intendente», no identificados, afirman lo siguiente: «A Torroba no le interesa Santa Rosa. La única razón por la que se presenta es para arrastrarle votos al hijo, para que sea diputado provincial».

Hay más frases en bocas anónimas: «‘Necesitamos que quienes se presenten tengan al menos la responsabilidad de mejorar la ciudad, y no el interés de perpetuar a la familia en cargos políticos’, agregaron. ‘Los Torroba se llevan todos los cargos’, se quejan», describe LPO.