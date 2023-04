Este lunes a la mañana volvió a sonar fuente la misma versión que la semana pasada. Pero, por ahora, es eso: solo una versión. ¿Qué hay detrás de la movida para que Martín Berhongaray se baje de la precandidatura a gobernador de la provincia?

«Hay toda una movida, fuego amigo, como se dice, que está buscando desgastar a Berhongaray para que no se presente como candidato», afirmó este lunes una alta fuente partidaria del radicalismo local consultada por el tema.

Además, adjudicó esa «movida» a «dirigentes provinciales» -en obvia referencia a Daniel Kroneberger, quién en las pasadas elecciones legislativas se alineó con el PRO para conseguir la actual banca en el Senado que ostenta- que «nada tienen que ver con la militancia, ni mucho menos con lo que ocurre en el interior de la provincia».

Esa misma fuente (que defiende la fórmula Martín Berhongaray – Patricia Testa como «la mejor de los últimos años») aseveró que «el objetivo concreto de todo esto es que el radicalismo no lleve candidatos a la gobernación y entregarle todo el PRO… después lo que pase con los diputados no les importa. Claramente, es una campaña que baja desde Nación y acá lo que se está haciendo es devolver favores de las elecciones legislativas anteriores».

Alboroto y pesadumbre

Tal como publicó este medio la semana pasada, entre la dirigencia radical reina un clima de desazón y pesadumbre, porque nada salió como lo imaginaban: no solo habrá una interna con el PRO, sino que el proceso de negociaciones dejó heridas, resentimientos y listas diversas en distintas localidades.

Ese clima anticipa una campaña complicada, además en un generalizado contexto de apatía social y descreimiento en la actividad política, y con una elección convocada para el 12 de febrero del año que viene, pleno verano y etapa de vacaciones.

El desenlace fue sorpresivo no solo porque el que salió como candidato es el diputado Berhongaray, sino antes que eso por la imprevista deserción del senador Daniel Kroneberger, quien después de lanzar su campaña y mostrarse como el más fortalecido prefirió dar un paso al costado cuando comprobó que el esquema que él se había imaginado como ideal no había modo de lograrlo.

Cerca de Berhongaray, que decidió no hablar públicamente hasta que los acuerdos no estén lo debidamente acomodados, dicen que cuando aparecieron los renunciamientos «alguien tenía que poner la trucha» y entonces apareció él. El proyecto de «Pachequito» apuntaba a ir por la Gobernación en 2027, pero los tiempos se aceleraron, y quizá no del mejor modo para él mismo y para la UCR en general.

En los encuentros previos a la definición, que ni siquiera está completa, no solo hubo discusiones de alto voltaje: hubo insultos y hasta algún empellón que hizo temer lo peor.

Un dirigente de primera línea del radicalismo, golpeado por ese clima beligerante que el sector «Nuestra Causa» llamó «improvisación e irresponsabilidad», comentó irónicamente: «como verán… estamos para gobernar la provincia…»

Ahora sigue la rosca en la UCR para determinar la lista legislativa, que se acomoda y se reacomoda sacando provecho de que la presentación formal ante el Tribunal Electoral es el próximo 29 de diciembre.

Es que aunque el radicalismo a nivel provincial conformó una sola lista, tampoco es tan evidente que esa unidad pueda ser real y efectiva, porque es un misterio en qué decantará la situación de enfrentamiento que hay en varias localidades, y que en los casos más importantes -Santa Rosa y General Pico- se traduce en la presentación de tres y cuatro listas, respectivamente.

La dirigencia analiza con pena el desarrollo de las negociaciones y los tironeos, admitiendo que «la imagen para afuera» es lamentable, aunque también con la certeza de que la preocupación popular y de la comunidad no pasa en este momento, justamente, por estos movimientos internos.