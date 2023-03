Esta vez sí, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, promete no quedarse en el amague y lanzarse como candidato a presidente en un espacio que transite «por encima de la grieta». Es decir, su objetivo es apuntar de nuevo a «la ancha avenida del medio» en una fuerza que promueve junto al ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y los diputados Florencio Randazzo y Graciela Camaño. Algo que suena bastante parecido al «Consenso Federal» que encabezó Roberto Lavagna en 2019 y que apenas superó el 6% de los votos. Sin embargo, hay quienes imaginan que ahora que la vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata el año que viene, Schiaretti podría sumarse al Frente de Todos o bien a una nueva coalición que convoque a otras fuerzas provinciales. De ahí la declaración del referente del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro, quien sostuvo que «ojalá» el gobernador cordobés sea candidato, que originó revuelo.

La gran diferencia con anteriores anuncios es que esta vez Schiaretti no tiene oportunidad de ser reelecto y que ya bendijo como candidato a sucederlo al intendente capitalino, Martín Llaryora. Con 73 años, suena lógico que el gobernador piense que difícilmente se le presente una mejor ocasión de aspirar a la Presidencia. En coincidencia con el lanzamiento del candidato a la gobernación de Hacemos por Córdoba, desde el entorno de Schiaretti comenzaron a postularlo. «Va a lanzarse, ojalá sea el próximo presidente», avisó el propio Llaryora. Pero, como ocurrió en 2019 con aquella fallida Alternativa Federal que originalmente integraban además Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto, también en esta ocasión se ven difusos los alcances del armado.

A fines de octubre, Urtubey visitó a Schiaretti en su despacho y anunció que preparaban «un espacio superador». Unos meses antes, el ex gobernador salteño había sido anfitrión de un asado del que -además de Schiaretti, Randazzo y Camaño- participaron los macristas de origen peronista Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, el gobenador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, el ex senador Angel Rozas y el intendente rosarino Pablo Javkin. Pero ninguno de estos otros dirigentes por ahora dio señales públicas de integrarse a este espacio que pretende establecer una cuña entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Un aliado lógico sería Lavagna, a quien Urtubey acompañó como candidato a vice en 2019. «Tenemos afinidad en nuestra agenda de temas», afirmó el jefe del Interbloque Federal, el lavagnista Alejandro «Topo» Rodríguez. Esa bancada de diputados lavagnistas, cordobesistas y socialistas rosarinos rara vez acompañó proyectos del Ejecutivo.

La semana pasada volvió a mencionarse la candidatura de Schiaretti cuando, en una entrevista para el grupo cordobés La Voz, el Chino Navarro evaluó que sería un gran candidato y que entendía muy bien la economía popular. Para interpretar esto primero hay que tener en cuenta que el Movimiento Evita integra desde hace años la gestión cordobesa. Además, para evitar enojos, cerca de Navarro aclaraban que el reportaje fue previo al anuncio de Cristina respecto a 2023.

Fuera de eso, en referente del Evita sostiene que el Frente de Todos debe pensar en ampliarse con representantes de sectores productivos y de la sociedad civil, también con fuerzas provinciales como el peronismo cordobés, el Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Rio Negro y el Frente de la Concordia de Misiones. Luego habrá que ver si se sigue llamando Frente de Todos o recibe una nueva denominación. Y en caso de que Schiaretti persistiera en su negativa a compartir una alianza con el kirchnerismo -aún sin CFK candidata- también sería útil una oferta electoral de la región centro porque seguramente restaría más votos a Juntos por el Cambio que al peronismo. Una hipótesis a corrobar, pero factible.

En el cordobesismo por ahora interpretan que aunque no encabece la boleta, Cristina continúa siendo la líder del Frente de Todos, por lo que el armado de Schiaretti tiene que apuntar en otra dirección. Por eso en las próximas horas se mostrará de nuevo con el neurocirujano Facundo Manes, quien deshoja la margarita acerca de dónde presentarse. En los últimos días, Manes apuró las conversaciones con Gerardo Morales para saber cómo resolverán quién será el canddidato de la UCR en las PASO de Juntos por el Cambio. Pero al mismo tiempo mantiene el contacto con Schiaretti con quien suele intercambiar elogios. El nexo entre ambos es el asesor Guillermo Seita, un histórico consultor de los sectores no kirchneristas que también tiene entre sus clientes a Horacio Rodríguez Larreta y a Omar Perotti.

De nuevo Schiaretti empuja un espacio de centro, que hasta ahora nunca dio resultado. Su apuesta a una fractura de Juntos por el Cambio y sumar desencantados. Si los candidatos fueran Cristina Kirchner y Mauricio Macri asomaría como una posibilidad atractiva, pero las últimas noticias le vienen jugando en contra.