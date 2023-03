Ayer a la mañana se desarrolló una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal, en el marco de la causa en la que acusan al ex intendente y actual concejal, David Bravo, de ser partícipe de varios casos de trata de personas. Fue una jornada de relevancia porque declararon los imputados. Pero el punto más alto fue un recurso inesperado de la Fiscalía, desde donde lograron aportar el testimonio de una mujer que sería una de las supuestas víctimas.

Testigo reservado.

La jornada se inició con la declaración de una “testigo reservada” que presentó en forma sorpresiva la Fiscalía, ayer representada por la doctora Iara Silvestre y el doctor Federico Iparraguirre. La declaración fue sin la presencia de los imputados. Luego hubo un cuarto intermedio de media hora a fin de que los abogados defensores impusieran a sus representados del tenor del contenido de los dichos de la testigo.

Además, los miembros del TOF, a través del secretario, doctor Javier Sequeira, planificaron las declaraciones de los imputados. Tanto el doctor Juan Carlos De la Vega (Caraballo) como Gastón Gómez (Bravo), aceptaron que sus defendidos presten declaración, sin embargo, en ambos casos con la aclaración de que “no aceptarán preguntas ni de miembros del TOF ni Fiscalía”. Por su parte, la defensora oficial Laura Armagno, comunicó que su defendido Miguel Oyarce, no testificaría.

Nurys Caraballo.

Al momento de presentar a la testigo, su letrado, el doctor De la Vega, aclaró que daría su testimonio pero no aceptaría preguntas. Lo primero que señaló la ciudadana dominicana es que “no recuerdo mucho porque hace diez años y yo no estaba en el lugar en esos tiempos”.

Reveló que hasta hace dos meses vivía en General Pico y que desde entonces está trabajando en Añelo, Neuquén. “Cuando hicieron los allanamientos –a su cabaret- yo estaba en República Dominicana atendiendo a mi madre. El negocio estaba a cargo de otra persona”, dijo.

Con respecto a la supuesta práctica de prostitución aclaró que las chicas “hacían copas”. Y definió ésa práctica en el local. “Para las mujeres- que trabajábamos en eso era estar con un hombre y que este te pague una copa que valía el doble, que era mitad para el local y la otra para la copera”, sostuvo.

La mujer también trató de despegar al ex intendente. “Cuando se hicieron los trámites para pasar la habilitación vencida de Venus a Resto Bar Karibian yo no estaba, contraté a un abogado para que lo haga”. Y cerró con un: “conocía a Bravo porque era el intendente, pero nunca me reuní con él”.

David Bravo. Ayer, el ex jefe comunal decidió prestar declaración. Lo que dijo fue una continuación de la estrategia de liberarse de responsabilidades que le cupieron en la habilitación de los locales nocturnos apuntados.

Bravo hizo una larga exposición hablando de su vida y su arribo al sillón municipal. “Niego rotundamente todo –de lo que se le acusa-. Es una triste situación estar hoy acá defendiéndome de esta grave acusación”, indicó.

En su declaración, el ex intendente y actual concejal, puso énfasis en desestimar responsabilidad en las habilitaciones de los locales. “En una municipalidad hay un organigrama y un manual de funciones, una cadena de responsabilidades. Ningún intendente puede estar en todo, salvo que sea Súperman”, expresó.

Y negó absolutamente haber ido alguna vez a los cabarets y de haber escuchado que había prostitución. “A mí ni vecinos, ni funcionarios, ni empleados, ni la policía, ni Migraciones, ni nadie me dijeron que ahí estaba pasando lo que dicen en la causa. Si yo me hubiera enterado, inmediatamente hubiera hecho la denuncia como corresponde”, concluyó.

Una declaración “relevante”.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Iara Silvestre habló en forma breve con este diario sobre la comparecencia de esta testigo sorpresa. “No voy a revelar lo que declaró la testigo. Si les digo que estamos satisfechos de lo que expresó, porque lo consideramos muy relevante para sostener nuestras acusaciones”, enfatizó.

Por su parte, Caraballo Castillo, en su exposición se refirió a la “testigo reservada”. Contó que es vecina de ella en General Pico. También aceptó que “al momento del allanamiento en mi local, ella trabajaba como ‘copera’. Pero lo que hacía en su tiempo libre no era mi problema”.

Al final de la audiencia, la fiscal Silvestre solicitó al Tribunal Oral Federal medidas restrictivas de acercamiento a los imputados, orientadas a preservar a la testigo. El presidente del cuerpo judicial, doctor Mario Tripputi, le confirmó que “es una medida que ya la habíamos previsto”.

