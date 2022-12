El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, destacó lo logrado y su importancia para la gente. “La señal de datos de telefonía móvil es un reclamo genérico debido a la falta de servicio. Las empresas buscan rentabilidad y nosotros exigimos la ampliación de la cobertura para que más personas se vean en posibilidad de tener señal. Este trabajo conjunto, demuestra la sinergia entre lo público y lo privado, para que independientemente de las condiciones de mercado, más pampeanos y pampeanas tengan la posibilidad de estar conectados y vinculados. Esta primera experiencia, es exitosa y nos abre la puerta a seguir profundizando este camino de sinergia entre todos los actores”, explicó.

“Desde el primer día nos propusimos conectar a las y los no conectados. La importancia y el rol del Estado es, justamente, estar para igualar acceso y oportunidades a ciudadanos y ciudadanas de todo el territorio nacional. Hoy, quien no está conectado es un ciudadano que está fuera del mundo, que no puede estudiar, ni trabajar, ni entretenerse. La importancia de este programa es que logramos llevar telefonía e internet móvil a localidades en las que no lo había, como en Pichi Huinca, que es la primera de las 29 localidades ya seleccionadas. Además, en las próximas reuniones del Directorio seguiremos trabajando para que se sigan sumando localidades para lograr mayor y mejor acceso a Internet y a servicios de comunicaciones en todo el país. Solo trabajando mancomunadamente entre distintos sectores y en búsqueda de consensos se avanza hacia un futuro con oportunidades”, expresó el presidente del Ente, Claudio Ambrosini.

Por su parte, el pampeano y director del Enacom, Alejandro Gigena, expresó que “es una satisfacción” ver que se pueden gestionar programas que directamente mejoran la calidad de vida de los pampeanos. “Hoy que haya servicio 4G en Pichi Huinca es una realidad, para el 2023 prevemos mediante el mismo programa del Enacom, financiaremos servicios para Ceballos, Anchorena, Limay Mahuida, Loventuel y Speluzzi”, anunció.

El presidente de Empatel Andrés Zulueta, explicó que desde la empresa estatal se colabora con la gestión de varios de los permisos necesarios ante diferentes organismos y también en la provisión de conectividad mediante fibra óptica a la torre que brinda señal. “Esto da muestra de la robustez y versatilidad que tiene nuestra red”, sostuvo.

En este sentido, el intendente de Pichi Huinca, Carlos Oscar Ferrero, sostuvo que “lo que genera la puesta en funcionamiento de la antena de Claro en la localidad es un cambio importantísimo en la calidad de vida de los habitantes; de no tener señal a poder hablar con la mayor comodidad dentro de sus casas, es un gran cambio para su vida cotidiana”.

Por último, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, destacó la importancia de proveer desde hoy comunicaciones móviles 4G a Pichi Huinca, La Pampa, y agregó: “se trata del primer sitio en el país que se ha construido bajo el Programa de Enacom para localidades de menos de 500 habitantes. Desde Claro queremos agradecer especialmente a las autoridades de Enacom por esta muy valiosa iniciativa, como también al Gobierno de La Pampa y a Empatel por el trabajo conjunto que ha hecho posible esta obra, y a todos los técnicos y personal que participaron de este desafío”.