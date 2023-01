«No voy a prometer en los últimos 30 días algo distinto de lo que hice en tres años y medio. Es muy simple. Vamos a mostrar lo que hemos logrado, nos hemos diferenciado del gobierno nacional», afirmó el lunes pasado gobernador Sergio Ziliotto, quien dejó en claro que la elección de mayo del año próximo volverá a plebiscitar su gestión.

Ziliotto se puso al frente de una elección legislativa nacional hace dos años y dijo que plebiscitaba su gestión también. Esa vez no le fue bien, el peronismo cosechó una derrota. Ahora, en una elección nacional despegada de la nacional, desafía aquel aplazo y busca un aprobado.

Por otra parte, resaltó el armado de una listas de unidad en el FreJuPa, admitiendo el predominio del vernismo puro en la lista legislativa, relativizando la ausencia de kirchneristas (así como la falta de plurales en la lista que encabeza Luciano di Nápoli en Santa Rosa) y tratando de restarle importancia a una eventual foto con el exgobernador Carlos Verna para reforzar la campaña electoral.

En una extensa entrevista resaltó «el gran esfuerzo de la unidad» en la conformación de la lista «coincidiendo más allá de las candidaturas en tratar de ratificar y profundizar un modelo de provincia enraizado en lo que el peronismo ha venido haciendo más allá de los vaivenes e improntas de los gobernadores de turno». «La sociedad tiene bien en claro qué es el peronismo gobernando», resumió, respecto a la próxima oferta electoral.

«En cuanto a los nombres, incorporamos más sectores. Es una síntesis de representatividad del campo popular, incluso los sectores que coinciden en la cuestión mínima y estratégica respecto actual debe ser el rol del estado en el manejo de la cosa pública: un estado involucrado, ordenador, activo en una crisis que pega no en la desocupación sino en que el empleo no alcanza por la inflación», precisó.

De todos modos, aclaró que «es imposible desde la provincia atacar las causas de la inflación con acuerdos y los controles de precios, porque no podemos, en la provincia no tenemos formadores de precios, los que ponen los precios son los actores de la economía concentrada».

La lista de unidad, el peso del vernismo y el kirchnerismo

«Nosotros tuvimos capacidad de mirar más lejos, primero el objetivo es mantener un modelo de provincia que encarna el peronismo, garantizar la unidad y después recién empezar a definir los nombres propios», comparó Ziliotto, en relación a las «desprolijidades» en el cierre de listas de Juntos por el Cambio.

«En el armado de la lista hablamos de espacios no de nombres propios. Cada nombre propio lo fue designando cada línea interna. Acá no hubo veto para nadie. Pasa por tener en claro qué queremos hacer», aseguró.

-¿La candidata a vicegobernadora tenía que ser de Pico? -consultó El Diario.

-En todas las elecciones buscamos el equilibrio. Armar ese mosaico con equilibrio sectorial y territorial. Y esto siempre acomodado a las necesidades de la gente. Hoy el desafío es leer qué demanda la gente. Es una lista balanceada sectorialmente, territorialmente, y con dirigentes que demostraron que tienen capacidad para defender la provincia y el modelo de gestión del peronismo.

-El kirchenrismo que gobierna Santa Rosa no tiene presencia en la lista de diputados.

-No voy a sacar cuentas ahora. Pero hay dirigentes de peso a nivel Santa Rosa.

-Pero no del kirchnerismo.

-Nuestro armado proviene del consejo provincial del PJ, está dada la representatividad a través de sectores no de territorios. En el territorio cada lista decide. La forma que yo tengo de articular es que existe un solo ismo, después los alineamientos internos hay que valorar la capacidad de gestión, la ascendencia hacia el electorado. Va mucho más allá de amiguismo el tema de la política y de la gestión.

-Por otro lado, llama la atención que no hay plurales en la lista de concejales de Santa Rosa. ¿Hay un ruido ahí?

-Como propuesta electoral también tiene que ver quiénes somos parte del Ejecutivo. Hemos sopesado que cada dirigente este donde mayor capacidad tiene. Hay algunos que tienen mayor capacidad para gestionar todos los días y otros en el rol legislativo en la búsqueda de consejos y diálogo. Está todo el peronismo bien representado. Todas las líneas están representadas en la lista de diputados hay también representantes de partidos políticos que integran el frente. Todos los partidos del FreJuPa tienen lugar en el gobierno provincial. No hay sector que no esté representado, y en muchos casos en la municipalidad de Santa Rosa y Pico. Es un frente programático y de gestión.

-¿La idea es que la Plural sea parte en la gestión de un segundo mandato de di Nápoli?

-Es un tema que hoy no lo podemos analizar. Ya llegará el tiempo de la campaña, que será el menor tiempo posible. Y después veremos cómo constituimos nuevamente los gobiernos. Pero hemos trabajado muy cohesionado con todos los intendentes e intendentas de nuestro partido. Es una cuestión secundaria, pero si darle espacio a los que tienen capacidad de gestión y con una ida de aggiornar los equipo de gobierno con una mirada joven y representativa de toda la sociedad.

-El vernismo predomina en los lugares expectables de la lista de diputados, claramente.

-El mosaico está representado por el peso de cada sector.

Otro plebiscito

-Esta vez no hay dudas de que se plebiscita la gestión provincial. ¿Por qué deberían votarlo? -se lo interrogó.

-El principal eje es el rol del estado, servicios públicos de calidad (salud, educación), tenemos ventajas comparativas en lo productivo con la oferta que tenemos. Por supuesto que estamos inmersos en una crisis que los empresarios lo piensan más de una vez. Aumentamos 15 veces las partidas presupuestarias para las tasas. Hoy la industria en La Pampa tiene impuesto cero.

-¿Cuál será el eje de la campaña?

-No voy a prometer en los últimos 30 días algo distinto de lo que hice en tres años y medios. Es muy simple. Vamos a mostrar lo que hemos logrado, nos hemos diferenciado del gobierno nacional. A pesar de la crisis, la pandemia, la guerra, nunca dejamos de prestar servicios públicos de calidad. Nunca dejamos de invertir para que no falte insumo en salud o que los trabadores públicos tengan salarios por debajo de pobreza, dimos respuesta para que no baje el consumo a través del BLP para que el comercio y el sector de servicios. Por eso hay permanente involucramiento del estado. Subsidiamos tasas para hacerle la vida más fácil al que produce.

Cuando planteamos un presupuesto equilibrado sin endeudamiento, significa que somos eficientes Y que no transferimos la ineficiencia al privado y al resto de la sociedad. En el presupuesto nacional, el 10 por ciento va al servicio de la deuda, eso afecta la competencia del estado. Muchos beneficios no se ven, pero otros sí, estamos orgullosos porque la vara está alta. Cuando alguien va al hospital y no pregunta que obra social tiene sino qué dolencia. Te atienden, te diagnostican, te operan y regresas a tu casa con medicación. Eso no pasa en otras provincias. Esa es la vara alta. Si eso mañana no pasa, será una demanda de la sociedad.