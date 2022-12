El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el nuevo ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, y con el vicepresidente electo y ministro de Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin. El eje del encuentro se enfocó en fortalecer los lazos comerciales bilaterales en un plan de negocios conjunto. En el encuentro también estuvieron el subsecretario América Latina y Caribe y hombre de Massa en Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, y el director del INDEC, Marco Lavagna.

La agenda bilateral comercial se concentró en el gas como energía de transición y el financiamiento del comercio exterior, dos factores que representan intereses comunes de Brasil y Argentina. Además, se abordó el trabajo de intercambio de monedas y un proyecto de una moneda común, que deben ser parte del proceso de integración económica, financiera, de infraestructuras y de desarrollo del Mercosur y la región.

Hace un mes, Argentina suscribió un nuevo acuerdo de intercambio energético con Brasil que tendrá vigencia hasta 2025, con el objetivo de regular el abastecimiento de energía eléctrica y gas entre ambos países.

Con la extensión del acuerdo, que será renovado automáticamente cada cuatro años, Argentina podrá continuar abasteciendo de energía eléctrica y gas a Brasil, país al que exportó más de 1.000 millones de dólares de energía eléctrica en 2021 y casi 350 millones de dólares de gas en diversas formas en lo que va de 2022. Como contraparte, este año Brasil garantizó el máximo de capacidad de provisión de energía eléctrica a Argentina a precios competitivos por 250 millones de dólares.

El acuerdo fue firmado por el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes recibieron al viceministro de Minas y Energía brasilero, Hailton Madureira de Almeida.

Brasil, un socio clave para el gasoducto

La semana pasada, el Gobierno también acordó con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) el financiamiento por U$S 689 millones para la construcción del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner. Al respecto, Royon destacó en su presentación que el gasoducto Néstor Kirchner «es una obra fundamental e histórica, que permitirá incrementar la producción de Vaca Muerta al ampliar la capacidad de transporte de gas en un 30%». De esta manera, la obra permitirá hacer llegar el gas a los centros de consumo y profundizar la posibilidad de exportación a partir de los excedentes de producción.

Durante su intervención, Royón ratificó que «el primer tramo (desde Tratayén hasta Salliqueló), culminará en junio de 2023 y significará un ahorro de US$ 2.200 millones en importaciones y subsidios». Sin embargo, la funcionaria anunció que «en cuanto al segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, hemos conseguido el financiamiento por U$S 689 millones del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y de U$S 540 millones de la CAF».