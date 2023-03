El expresidente Mauricio Macri se deshizo este jueves en elogios hacia Qatar al valorar que el país organizador del Mundial 2022, no tiene gremios y negar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país y denunciadas por parte de la comunidad internacional.

«Qatar está en una evolución fenomenal. La modernización que sigue el emir es muy potente. Traen los mejores educadores, hacen una revolución en la educación, todos se capacitan. Todo lo que queremos hacer en Argentina y los gremios se oponen. Acá (en Qatar) no hay gremios y se hace», afirmó Macri en diálogo con Cadena 3 desde la nación asiática, donde presenció todo el Mundial en su rol de presidente de la Fundación FIFA.

En ese contexto, comparó la evolución de Argentina y de Qatar en las últimas décadas. «A finales de los años ’80 estábamos en un país con un dígito de pobreza y teníamos todo por delante, y en ese período en el que por políticas erróneas nos empobrecimos sistemáticamente, ellos (los qataríes) decidieron dejar de lado prejuicios, conflictos ideológicos, religiosos y sacar bajo tierra todo lo que tenía valor, como gas y petróleo, y transformarlo en ciudad, universidades, autopistas, edificios, deportes…», señaló.

«Todo lo que queremos hacer en Argentina y los gremios se oponen. Acá (en Qatar) no hay gremios y se hace»

«Es triste esta comparación, pero nos tiene que llenar de optimismo, porque si ellos lo hicieron en 40 años nosotros también lo podemos hacer», agregó el expresidente, y apostó al desarrollo de Vaca Muerta y a «ponerle límite a esos mapuches truchos» como formas de lograr exportar gas y petróleo.

Además, Macri fue absolutamente elogioso para con la actitud de Qatar frente a la organización y negó cualquier posible violación de los derechos humanos por parte del régimen del país árabe. «Hubo una campaña poco justa, poco oportuna, porque si no estabas de acuerdo y creías en estas denuncias que se han hecho y que no han podido comprobar, no hubieses clasificado para el Mundial. No vengas. Yo no voy a la casa de alguien que me invita a comer para insultarlo, si voy a comer le agradezco», consideró, dejando de lado que en ese caso ningún país hubiera debido participar de Argentina 1978.

Macri, sobre las denuncias de violaciones de DD.HH.: «Yo no voy a la casa de alguien que me invita a comer para insultarlo, si voy a comer le agradezco»

En ese sentido, y pese a las restricciones de derechos que rigen para la población LGBT, el líder del PRO afirmó que «claramente hay un proceso de evolución en esta región, que tiene una cultura distinta y que está adaptándose, y lo que se ha visto es que, pasado ese primer momento, la gente empieza a darse cuenta de que en este lugar se puede vivir con absoluta libertad, sin ningún conflicto».

Por último, Macri dio a entender que, en este momento, no está en sus planes ser candidato a presidente en 2023. «Hoy estoy ayudando desde afuera de la cancha a ver cuál es el mejor equipo», señaló utilizando una metáfora futbolera ante la consulta de los periodistas.