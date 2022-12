Ailyn Isabella, la beba recién nacida que fue robada por una mujer en el Hospital Alende del partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue dada de alta en las últimas horas. Los familiares de la bebé informaron detalles sobre el estado de salud de la beba, quien estuvo muchas horas sin comer. En diálogo con los medios en la puerta del centro de salud, tras ser dada de alta, la mamá aseguró que vivió «un momento dramático” y que cree que la responsable de la sustracción fue una enfermera.

Por su parte, la abuela materna de la beba robada habló esta mañana a la prensa e indicó que la pequeña “bajó un poco de peso, estaba con hambre y un poco sucia” pero que “está bien» de salud. “Sospechamos que no actuó ella sola”, aseveró Luisa, abuela de la beba sobre las personas involucradas en el caso, y añadió que la mujer detenida dijo que “se la vendieron” .

Con respecto a la posición del Hospital Alende al darse a conocer el caso, Luisa sostuvo que “lo único que nos dijo es que una vez que encontremos a Ailyn le pidamos explicaciones, y que las personas que fueron negligentes o cómplices van a estar a disposición de la justicia y que ya no iban a trabajar más ahí”. También admitió que cuando ella quiso ingresar a conocer a su nieta no se lo permitieron los agentes de Seguridad, pero la mujer detenida entró y se la llevó. “Para mí tiene que haber una investigación y saber si realmente tuvieron algo que ver o había cómplices”, insistió la mujer.

Según fuentes policiales, la sustracción de la beba ocurrió a las 9.30 de ayer cuando «una mujer, simulando ser enfermera/médica» del hospital Alende, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la niña a realizar controles pero nunca regresó.

Robo de una bebé en el Hospital Alende.

En declaraciones a la prensa, Nicole dio detalles de lo ocurrido puertas adentro del establecimiento sanitario. «A mí me dijo que era de neonatología, a la enfermera que era de limpieza, al de seguridad otra cosa. Sabía a quien decirle qué cosa. Cuando vienen a preguntarme a dónde está la bebé, les dije que se la había llevado una enfermera y me preguntaron cuál pero nadie tiene credenciales, entonces yo no sabía», recordó.

La detención de la acusada: dónde la encontraron y qué declaró

La mujer fue arrestada en un local de venta de pasajes de Luis Guillón cuando intentaba irse en micro a la Costa. Ella argumentó que «venía de la costa, de Mar del Tuyú, y que la bebé nació el 30 de noviembre», pero no tenía ningún tipo de papeles de la menor quien, según el relato de los testigos, mantenía el cordón umbilical.

“Una mujer vino a cambiar un pasaje, porque tenía unos para mañana. Lo quiso adelantar para salir esta noche”, comentó al canal TN Stella, quien trabaja en ese comercio bonaerense. “El cambio se podía hacer, pero tenía que sacar un seguro para el menor y no tenía documentación correspondiente. Ella dijo que no tenía la documentación de la beba, que ella había viajado sin esos papeles y es algo muy raro, porque la empresa exige que tengan los documentos para poder viajar”, añadió.

“La nena estaba dormidita y llamaron a una mujer para que la pudiera amamantar. Dicen que la bebé estuvo casi 6 horas sin tomar la leche, pero no lloraba. No sé si estaba dormidita. Aparentemente, tenía la misma ropa de las fotos y la mujer que la llevaba se puso nerviosa cuando le preguntaron por la beba”, completó la testigo.