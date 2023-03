La pampeana es fundadora y presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, hace más de 20 años que lucha por el interés de las familias de víctimas de siniestros viales y en los últimos tiempos puso sus energías en la sanción de la Ley de Alcohol Cero.

La pampeana Silvia González, fundadora de Estrellas Amarillas -organización pionera en la lucha de familiares de víctimas de siniestros viales- será reconocida en el Senado Nacional, más precisamente en el Salón Azul del Palacio Legislativo, donde también serán distinguidas otras por sus aportes al pueblo argentino.

Silvia González es mamá de Sacha Viguera, presidenta y fundadora de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas.

Silvia González viene desarrollando desde hace casi dos décadas incansables tareas a favor de lograr en nuestro país sancionar la Ley Nacional de Alcohol Cero en la conducción que ya ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, donde está a la espera de ser tratada en el recinto para lograr su concreción.

El acto de entrega de Diplomas de Honor es organizado por la senadora nacional María Clara del Valle Vega, de La Rioja, del bloque «Hay Futuro Argentina». Distingue a diversos protagonistas relevantes de la cultura y el deporte, al igual que a ciudadanos comunes «con compromiso ciudadano con causas que merecen nuestro respeto y admiración», a fines de seguir incentivándolos a seguir trabajando en temas de tanto interés y aporte a la ciudadanía.

González, presidenta de Estrellas Amarillas, ha detallado innumerables veces que la Ley de Alcohol Cero «no es una ley seca que busca cohibir derechos individuales. Es una Ley para resguardar vidas. Es el comienzo de un cambio real colectivo respecto a la seguridad vial, que marcará un antes y un después en nuestras acciones cotidianas».

«Nuestro accionar en el tránsito está dejando demasiadas vidas truncadas y familias destruidas y eso no tiene solución. Solo se puede trabajar para que a nadie más le pase. Si consumís alcohol, no conduzcas. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás», pidió.

Amigos, familiares y equipo de trabajo de Silvia González expresaron su total apoyo y gratitud a estos 20 años de lucha. «Sabemos lo difícil que es seguir adelante día a día con el alma rota, batallando contra la corriente en muchas ocasiones porque hay personas que no entienden la tragedia que se vive con estos hechos hasta que les pasa. Estamos felices por vos, merecedora de tan valioso reconocimiento. Felicitaciones Silvia y Gracias por tanta entrega», plantearon.

Fuente El Diario