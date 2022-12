La chicana de Alberto Fernández para Emmanuel Macron antes de la final del Mundial Qatar 2022

Ante lo cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió «Gracias, amigo Lula. Estimado Alberto, uno de nosotros tendrá más suerte… Veremos cuál el domingo. Con toda amistad… ¡Vamos a Les Bleus!».

A lo que Alberto Fernández respondió: «Querido amigo Emmanuel Macron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!».

Final del Mundial de Qatar: la polémica frase de Mbappé sobre la Argentina

Argentina y Francia se enfrentarán este domingo en la final del Mundial. Ambos seleccionados llegaron a Qatar como favoritos, salvo para Kylian Mbappé, el delantero francés y compañero de Messi en el PSG.

En una entrevista en mayo de este año, Mbappé afirmaba que «los seleccionados sudamericanos tienen desventajas porque no tienen el mismo nivel de competencia que los europeos. Argentina no juega partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Ahora que Argentina llegó a la final del Mundial, ¿seguirá opinando igual?