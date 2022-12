En su doble condición de jurista y presidente, Alberto Fernández prepara acciones judiciales y políticas para hacer frente al fallo de la Corte que le quita recursos económicos al Estado nacional para entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotros nunca dijimos que no la queremos cumplir. Dijimos que no tenemos los recursos”, afirmó en diálogo exclusivo con El Destape, y profundizó: “Tenemos que ir al Congreso y que el Congreso nos diga de dónde salen los recursos. En caso contrario, tendría que malversar recursos y sacar la plata de otro lado. ¿Quieren que saque la plata de los comedores, de la Gendarmería, de los jubilados, de donde?” Con el respaldo explícito de 18 gobernadores y centenares de intendentes de todo el país, el Presidente se propone desplegar una serie de medidas en ámbitos políticos y judiciales. “El fallo de la Corte no es una sentencia definitiva. Es una cautelar. Por eso corresponde la recusación y solicitar una segunda instancia. Como establece el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos derecho a una apelación”, explicó Alberto. En esa línea de razonamiento jurídico se inscribe la decisión de presentar el recurso “in extremis” que recusa a los ministros de la Corte para que otro tribunal realice la revisión del fallo. “Como la Corte es el tribunal originario, la apelación debería ser evaluada por los conjueces de la Corte, que en su mayoría son camaristas de distintas provincias”, explicó el Presidente. El recurso será presentado ante el máximo tribunal la próxima semana. Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Según anticipó el Presidente, la batalla con los cortesanos no sólo se librará en los tribunales, sino también en los ámbitos políticos. “Hay que pensar en pedirle juicio político a la Corte, porque se entrometieron con dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo”, aseguró. En esa línea, Alberto señaló que el tribunal avasalla tareas legislativas cuando impone una modificación de partidas presupuestarias votadas en el Congreso. “La decisión altera la asignación de recursos previstos en el presupuesto, y el presupuesto es una ley emitida por el Parlamento”, apuntó Fernández. Por esa razón, el Presidente, junto a los catorce gobernadores que el jueves se reunieron en la Casa Rosada, considera que el fallo es de “imposible cumplimiento”. El viernes, otros cuatro gobernadores -de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén- se sumaron a la extensa lista de mandatarios provinciales y municipales que rechazan lo que advierten como un “sesgo unitario” en el fallo de la Corte. La masiva reacción de las provincias robustece la posición del Presidente, quien dedicará el fin de semana de Navidad para elaborar la réplica al fallo del máximo tribunal. MÁS INFO Los argumentos de Alberto y las provincias para rechazar el fallo de la Corte Coparticipación Los argumentos de Alberto y las provincias para rechazar el fallo de la Corte Por FERNANDO CIBEIRA Los cuatro errores del fallo de la Corte El primer mandatario advierte que la decisión de la Corte adolece de “cuatro errores”. El primer yerro, según su análisis, radica en la interpretación de la ley 27606 que transfirió la policía federal a la ciudad. “El artículo 1 del fallo refiere al acuerdo entre Ciudad y Nación para transferir la policía -evaluó Fernández-. El artículo 2 dice qué hay que depositar el 2,95% de fondos coparticipables para financiar a esa policía traspasada. Pero en el fallo la Corte dice que se debe “suspender la ley”, de modo que, de aplicarse, debiera suspenderse el traspaso de la policía”, resumió el Presidente. Otro error del fallo es que considera que una alteración del presupuesto nacional no perjudica a las provincias. “¡Pero el 50% de la masa de coparticipación que queda en manos del Estado nacional se destina a las provincias!”, enfatizó el primer mandatario. “De manera que, si se altera el presupuesto de la nación, le están sacando recursos a las provincias”, describió el Presidente, quien consideró, además, que el fallo rompe el equilibrio de ley coparticipación. En ese sentido, el Presidente citó de ejemplo el caso de la Provincia de Buenos Aires. “Es falso que la plata de la Ciudad haya ido a la provincia de Buenos Aires (como sostienen desde Juntos Por el Cambio). La provincia recibe lo que indica la ley de coparticipación. Los recursos que se le resten al Estado nacional afectarán aportes de Nación en todas las provincias”, enfatizó. “El tercer error es que no explican de dónde salió el cálculo que establece el 2,95% de los recursos coparticipables que el nación debiera cederle a la ciudad. Esto vuelve al fallo en una sentencia sin fundamento y, por lo tanto, es nula”, precisó Alberto. “El cuarto error es evidente: no tengo la plata. No está en el presupuesto”, concluyó el Presidente.