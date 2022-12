El pampeano, Alexis Mac Allister, pieza clave de la selección argentina campeona del mundo, le dejó un singular mensaje a su mamá, Silvina Riela.

Tras consagrarse en la cima del fútbol mundial, el joven santarroseño, de 23 años, llegó a Ezeiza junto a sus compañeros donde este martes a la madrugada salieron a recorrer los diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con una caravana histórica.

Sin embargo, el talentoso mediocampista no se esperaba la cantidad de gente que iba a esperar para saludarlo junto a plantel.

Y, por este motivo, le envió un simpático mensaje a su mamá.

“Me mandó un mensaje y me dijo ‘Ma, no sé si llego a cenar’. Y sí, viendo ese mundo de gente, no sé a qué hora va a llegar y cómo va a llegar. Acá un amigo pampeano trajo un chivito y lo vamos a hacer esta noche”, contó Silvina a periodistas de Radio Urbana Play.

Mac Allister pensaba subirse a un avión y aterrizar en La Pampa donde lo aguardan con los brazos abiertos ya que, además de ganar el Mundial de Qatar, fue declarado Ciudadano IIustre de Santa Rosa.

HOMENAJE.

El gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, anticipó ayer martes que en los próximos días recibirá y le brindará un homenaje a los dos pampeanos campeones del mundo en Qatar 2022, el futbolista Alexis Mac Allister y el médico Daniel Martínez.

«Queremos hacer una actividad que puedan disfrutar los pampeanos y las pampeanas, pero también ellos. Que ellos tengan el reconocimiento que se merecen», le dijo el gobernador a LA ARENA.

En ese contexto, el día de llegada de Mac Allister a La Pampa aún no está confirmado porque necesita de los permisos de su club, el Brighton and Hove de Inglaterra, que en estos días está jugando por la Copa de la Liga inglesa (hoy visita al Charlton).

«El quiere venir», confirmó su tío Patricio, que llegó luego de acompañarlo durante el Mundial en Qatar junto al resto de la familia. En principio, Alexis podría llegar el viernes a Santa Rosa para saludar a su gente, aunque se confirmará en las próximas horas dependiendo de los permisos del Brighton, al que debería sumarse la semana próxima. Este sábado 24, además, es el cumpleaños número 24 del santarroseño, que aprovecharía para celebrar en su casa.

Los dos representantes pampeanos del plantel argentino fueron declarados ciudadanos ilustres: Alexis por el Concejo Deliberante de Santa Rosa y Martínez por la intendencia de Winifreda a cargo de Adriana García.

Fuente La Arena