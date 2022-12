Pascual Fernández no tendrá lista opositora en Uriburu para las próximas elecciones, ya que Juntos por el Cambio no presentó candidatos. Sin embargo, el intendente dijo que «los tendrá en cuenta» para su segundo mandato.

El intendente Pascual Fernández no tendrá oposición para las próximas elecciones en Uriburu, por lo que será reelecto y tendrá los 5 concejales del FREJUPA en el concejo Deliberante. «Siento que hay un reconocimiento a la gestión, pero nos da una mayor responsabilidad», sostuvo el jefe comunal en diálogo con El Diario.

«Nuestra lista se presenta el 14 de mayo y los vecinos y vecinas pueden votar nuestra lista o en blanco», indicó Pascual y consideró que la ausencia de la lista opositora es «un reconocimiento a la gestión, porque hemos integrado a todos y todas en el trabajo».

Sin embargo, el intendente resaltó que esta situación «nos da una mayor responsabilidad. Al no tener contralor, vamos a tener que hacer una mayor comunicación y también una integración al resto de las fuerzas políticas. Si bien no se presentan por voluntad propia, creo que nosotros debemos tenerlas en cuenta para beneficio del sistema democrático».

No es la primera que vez que una gestión municipal no tiene oposición a la hora de ser reelecta en Uriburu. «En 2007, Pedro Etchalus fue por la reelección con una gestión muy activa y con obras en la localidad. Ahora se repite más o menos la misma situación política, una gestión con muchas oportunidades y obras se refleja en las elecciones, que no se presenta nadie como opositor».

Fernández indicó que la obra pública ha contribuido a un pleno empleo en la localidad, a partir de gestiones ante Provincia y Nación. «Tenemos la mano de obra local ocupada, además de las obras hay varias empresas privadas dando emplea, 14 viviendas en construcción a cargo de privados y nos cuesta mucho encontrar gente para trabajar. Incluso ha llegado gente de Pico, Castex a trabajar», detalló el intendente. «Uriburu ha tenido un impulso impensado y estamos muy contentos con eso», añadió.

Actualmente, están trabajando en el boulevard de la calle Diego Maradona (recientemente renombrada), hay obras en el cementerio, se construyen 10 viviendas y se avanza con el cordón cuneta en la localidad.

«Hay obras grandes, como el Hospital que se viene el llamado a licitación, el Centro de Desarrollo Infantil que se licita en enero, la Plaza Deportiva que ya comenzaron los trabajos, todas se van a terminar en la gestión 23-27», aclaró Pascual Fernández.

En ese marco de gestión, el trabajo político en la localidad también se unificó. «En estos últimos 6 meses nos hemos acomodado en el Concejo Deliberante. Hubo un cambio de actitud del Frente Peronista Barrial y de Cambiemos y hemos trabajado en conjunto. Lo que nosotros tenemos que marcar es un objetivo común, más allá de las miradas políticas», sostuvo el jefe comunal.

En relación al FPB, con quien Fernández tuvo algunos cruces a comienzos de 2022 por un arreglo con Cambiemos para obtener la presidencia del CD, Fernández contó que «por una decisión personal del representante del FPB en Uriburu, me planteó que no iba a seguir y se conformó la lista con los representantes de los sectores que quedan en el FreJuPa».

Finalemten, Fernández resaltó que «aunque no tengamos competencia en el plano local, tenemos que lograr la mayor cantidad de votos para la reelección del gobernador». Y consideró que la fórmula Ziliotto – Mayoral más la lista de diputados provinciales «ha contenido los distintos espacios, nos queda trabajar arduamente para la reelección».

Y concluyó «la oposición está teniendo problemas para contornarse, pero lo importante somos nosotros. El peronismo debe estar unido, ordenado y estamos dando muestra de ello y no tengo duda que el 14 de mayo del 2023 vamos a revalidar un gobierno peronista en la provincia».

Fuente El Diario