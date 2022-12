Luego de dos reuniones en la Unidad Básica, la última el pasado domingo a la mañana, previo a la final del Mundial, solo se limitó a decir que se está trabajando para conformar una lista de unidad para las elecciones del próximo año.

Una fuente cercana al legislador de la liga Alternativa Pampeana, dijo que todavía no está nada definido a pesar del poco tiempo que queda para presentar las listas. «Hay mucho por analizar. Todas las líneas pretenden un espacio y no hay para tantos. Además, no se puede pensar en la renovación, siempre son las mismas caras», indicó.

El mismo vocero señaló: «Hay que pensar que si llegamos a la comuna se necesita mucho dinero para afrontar la gestión, el parque automotor está destruido, a pesar de las 41 cuadras que se van a pavimentar hay más de cien que esperan pavimento o mejoras con cordón cuneta y entoscado, entre otras obras de infraestructura. También hay que atender la demanda diaria».

Luego de las reuniones en la Unidad Básica, lo que quedó claro es que quedó descartada la candidatura de la actual intendenta, Viviana Bongiovanni, que tenía intenciones de ir por otro mandato.

«Aquí el único que puede ser candidato a intendente por Realicó es Sola, pero se tienen que alinear varios planetas», concluyó la fuente.