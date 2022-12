El centro de Diagnóstico Integral Médico (DIM) de esta ciudad, incorporó un costoso equipamiento de hemodinamia de la marca Siemens que permitirá realizar otro tipo de tratamientos que hasta el momento no se hacen en General Pico. Además, el centro médico anunció la firma de un convenio con el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires para mejorar los protocolos de diagnóstico y tratamiento y capacitar a los profesionales en el uso de un equipo de resonancia adquirido el año pasado.

Ayer al mediodía, el médico Germán Spinozzi, titular del DIM, anunció la compra de nuevo equipo y la firma del convenio. De la presentación también estuvo la doctora Patricia de Garate; la intendenta Fernanda Alonso; y autoridades del Hospital Italiano.

«Es un equipo de hemodinamia de la marca Siemens, que es un orgullo poder compartir con todos y fundamentalmente con la intendenta que sin el apoyo de ella no hubiéramos podido hacer las incorporaciones que hicimos en el último tiempo. También agradezco al Gobierno de la Provincia a través del Fogopam y al Banco de La Pampa, que nos da todos los recursos para comprar esta tecnología que vamos a incorporar en poco tiempo. Esto significa tener hemodinamia, que no hay en la ciudad y hoy un paciente se tiene que trasladar a otras ciudades. El equipo de hemodinamia que va a venir a trabajar a Pico va a ser de Santa Rosa y esto abre las expectativas de otras intervenciones que no se hacen en la provincia y con este equipo se puede llegar a hacer, como es la parte de neurointensivismo o estudios radiológicos periféricos. Algunos se hacen pero otros más complicados no y, con este equipo, se van a poder realizar», dijo Spinozzi.

Convenio.

También dio cuenta que «hace años que no se realizaban estudios de hemodinamia en General Pico». A partir de la compra de este equipo se podrán hacer «todos los procedimientos de hemodinamia central, cuando se refiere al corazón, para ver las arterias coronarias o el funcionamiento de grandes bazos que es lo que hacen los hemodinamistas cardiológicos, no se realizaban en General Pico hace muchos años».

El médico piquense además dio cuenta que a partir de la incorporación de un nuevo resonador que el DIM compró el año pasado, se firmó un «convenio con el Hospital Italiano, para llevar a cabo un plan de capacitación, de mejoras continuas y de mejoras de todos los protocolos que tenemos. Van a intervenir los 169 profesionales que tiene el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano, en los informes que se vayan a ir realizar. Son dos alegrías muy importantes porque antes uno tenía que ir a Buenos Aires, pagar un hotel, realizarse un estudio y hoy tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de los estudios que tenemos».

Por último, las autoridades del centro asistencial refirieron que se busca descentralizar la atención hospitalaria y que «nosotros vayamos a los lugares. Nosotros nos acercamos primero usando la telemedicina y también creemos en la cosa presencial y vinimos a conocer el centro y ver como podemos lograr la mejor sinergia entre ambos».

Fuente La Arena