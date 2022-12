Luego de que circulara la versión de que iba a iniciarle un juicio a Lionel Messi por el uso de la marca “M10″, Dalma Maradona salió al cruce y negó el trascendido. “No es cierto”, dijo la hija del Diez.

Furiosa, la actriz aclaró los tantos en sus redes y explicó que tanto ella como su hermana no tienen planeado ir contra el crack rosarino: “Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”.

Acto seguido, se quejó: “Nadie, absolutamente nadie que publicó eso, me llamó para ver si eso era cierto. ¿Y adivinen qué? No es cierto. Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son… pero esto es muy fuerte”.

Luego de estas publicaciones, sumó otro posteo donde se refirió al rumor de que el mejor jugador del mundo le mandó una carta documento para quedarse con la marca M10. “Mentira”, escribió para intentar ponerle punto final a la polémica.

Dalma Maradona salió al cruce de los que la acusaron de no alentar a la Selección argentina

En pleno Mundial de Qatar 2022 y tras el triunfo del Seleccionado nacional, varios usuarios de redes sociales apuntaron contra las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe por supuestamente no apoyar al equipo.

Por ese motivo, Dalma aprovechó el descargo acerca del supuesto conflicto con Messi y también se refirió a sus sentimientos hacia la Scaloneta. “Y sí, estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje y con una bebé que cada vez que gritaba un gol se ponía a llorar de miedo”, manifestó.

“Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza, pero son insoportables. ¿Y ahora que le hago un juicio a Messi? ¿De verdad? ¡Déjenme en paz!”, sentenció.

Dalma Maradona compuso una canción para su papá Diego, quien hoy cumpliría 62 años: “Babu lindo yo te espero”

Dalma Maradona estrenó la emotiva canción “Margaritas” cantada por ella misma a modo de regalo y recuerdo para su papá, Diego Armando Maradona, que hoy 30 de octubre cumpliría 62 años. “Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte”, expresa un fragmento de la letra.

La canción está inspirada en la tierna foto que retrató el momento en que la hija mayor del ídolo jugaba a colocarle margaritas en las medias de su papá, minutos previos a su entrenamiento. “Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas”, entonó.

“Margaritas” surgió por los reiterados sueños que Dalma Maradona tuvo con la frase “esperame, yo te llevo margaritas”. Por eso, junto con su hermana Gianinna, decidió dedicarle este original regalo a su papá, a casi dos años de su muerte. “Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas, y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, canta la hija mayor del astro en la canción.

El videoclip es una recopilación de fotos de diversos momentos emotivos que tienen como protagonistas a Dalma, Gianinna y su hijo Benjamín Agüero, Claudia Villafañe y Diego Maradona. “Babu lindo yo te espero que me llames de algún lado y me regales luna con alguna canción”, dice otro de los fragmentos del tema.

La dulce voz de Dalma Maradona en “Margaritas” genera aún más emoción con frases cargadas de un profundo amor hacia su papá: “Con tu sonrisa yo ilumino nuestros años, te pediría que me lleves de la mano, a donde quieras llevarme”, o también: “Al calor que solo vos podías darle a cada cosa”.