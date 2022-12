El intendente de Abramo Sergio Herbsommer (Frejupa) y los ediles Miguel Olivera (Cambiemos) y Alejandro Otero (Frejupa), ampliaron la denuncia contra el ex intendente Julio Clemant y solicitaron al fiscal de General Acha a cargo de la causa que investigue la ejecución de un programa provincial de construcción de viviendas.

En su denuncia original, que además desembocó en la destitución del anterior jefe comunal, Herbsommer y los concejales denunciaron que Clemant utilizó para otros fines los recursos recibidos para adquirir una combi adaptada al traslado de personas con discapacidad. Ahora incorporaron a esa investigación preliminar una ampliación de denuncia vinculada a la construcción de viviendas del Plan Mi Casa, una cuestión ya abordada desde este diario, cuando se conocieron los motivos de la destitución. Los denunciantes solicitan que se investigue también la ejecución de ese plan provincial, que se lleva adelante mediante a descentralización de fondos a los municipios, tras conocerse que Clemant contrató al empresario cordobés Jorge Sigel, quien intimó al municipio mediante carta documento enviada al Concejo Deliberante, para que haga efectivo algunos pagos que todavía estarían pendientes.

Pagos irregulares.

Según el texto presentado en la fiscalía achense, los elides habrían comprobado que el municipio no cumplió con el proveedor, si bien las órdenes de pago se habrían ejecutado en efectivo y con cheques a terceros, en varios casos ajenos a la localidad y de identidad desconocida. También informan que en los balances presentados por el ex intendente existen múltiples órdenes de pago por 1.935.000 pesos, que Sigel afirma no haber recibido.

Por estos motivos, también solicitan que las personas vonculadas a los pagos sean citadas como testigos y que se identifique a quienes cobraron los cheques en el banco. Según los denunciantes, «se ha violado la normativa financiera provincial y municipal, emitiendo cheques a personas distintas que al sujeto a quien correspondía el pago»,, lo que pudo ser comprobado luego de la destitución de Clemant.

El ex intendente, que se presentaría nuevamente como candidato por el Frejupa, fue destituido hace poco más de un año por el Concejo Deliberante, en medio de un conflicto político que motivó que varios diputados evaluaran la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. Tras su destitución, Clemant presentó una demanda contencioso administrativa en la justicia provincia, reclamando la nulidad del proceso destituyente y que actualmente espera una resolución en el Superior Tribunal de Justicia.

Más de un año después, los ediles que promovieron su apartamiento del cargo finalmente decidieron presentar las denuncias penales por las supuestas irregularidades cometidas en ejercicio de su función.

