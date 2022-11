El encuentro del próximo sábado pasa a ser vital para el equipo conducido por Lionel Scaloni. Luego de haber caído en el debut mundialista ante Arabia Saudita, la victoria ante el «Tri» podría encaminar la clasificación de Argentina a segunda fase y seguir soñando con el máximo objetivo. Sin embargo, se vive con tanta intensidad el duelo que lamentablemente se tradujo en violencia entre simpatizantes de ambos seleccionados.

En un video que viralizó en redes sociales rápidamente se observa que hinchas argentinos y mexicanos, ambos con remeras características a su país, comienzan a pelearse con golpes de puño y patadas durante varios segundos. El lugar del hecho fue en las calles de Doha, en las inmediaciones de uno de los estadios del Mundial, donde se juntan los simpatizantes de todo el mundo.

Según testigos, la contienda empezó luego de que se cruzaran algunos comentarios de Lionel Messi y los argentinos respondieran con otra ironía sobre los mexicanos, en donde hiciron alusión a su poca historia mundialista. A partir de allí, el cruce verbal continuó con violencia física.

Aunque en las imágenese se evidencia que el enfrentamiento fue duro, ninguno de los protagonistas tuvo que ser trasladado hacia un hospital cercano de urgencia. Aunque sí tuvieron heridas leves y raspaduras que no pasaron a mayores.

Además, trascendió que las autoridades policiales no estuvieron presentes en el hecho y la pelea terminó luego de algunos minutos. Hinchas de otros países, que pasaron por ese sector, no entendían por qué se había producido la violenta pelea y filmaron la escena.

El antecedente de los hinchas mexicanos

No es la primera vez que los mexicanos se ven envueltos en problemas. En el ingreso a uno de los estadios, un grupo de hicnhas intentó meter una bebida alcohólica oculta en una cantimplora que parecía un bonocular. Los agentes de seguridad se percataron de la situación y confiscaron la misma, que no le dejaron ingresar a la cancha. Según trascendió, los hechos habrían ocurrido en el pasado enfrentamiento contra Polonia correspondiente al Grupo C.