El referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, aseguró hoy que «jamás le haría daño a nadie» luego de que la Cámara Federal porteña ordenara su excarcelación en la causa por amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, dijo que «no sabía» para quién estaba trabajando al momento de recibir pagos por parte de una empresa Caputo Hermanos, vinculada al exministro de Finanzas del gobierno de Cambiemos, Luis Caputo.

Jueces macristas excarcelaron a todos los integrantes de Revolución Federal

«Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo», aseguró Morel en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos. En ese marco, al ser consultado sobre los mensajes difundidos en la plataforma Twitter Space en los que amenazaba de muerte a la Vicepresidenta, se defendió diciendo que «fue tomado de una forma literal».

«Lo que estaría a mi alcance es acercarme a Cristina (Fernández de Kirchner) y decirle que la estoy pasando mal, que no me gusta para nada su gobierno. Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo. Es imposible que me acerque siquiera a la Vicepresidenta», afirmó Morel en declaraciones a Radio Con Vos en referencia a los intercambios en los que amenazaba de muerte a la exmandataria.

En tanto, al ser consultado por las transferencias de dinero que recibió por parte de la empresa Caputo Hermanos, Morel aseguró que fue contratado luego de haber pasado «un presupuesto» para entregar unos muebles y reconoció que «la infraestructura» que disponía en el local que administraba «no le daba» para cumplir con el encargo.

«El kiosquero no puede fabricar los alfajores, los compra y los vende. No podía entonces fabricar la cantidad de muebles que se me pedían. Busqué a alguien que pudiera hacerlos. Luego los iba a vender y me iba a ganar una comisión», argumentó.

La Cámara Federal porteña concedió ayer la excarcelación a los cuatro miembros de Revolución Federal que permanecían detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia. Los integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones consideraron que había elementos suficientes para sostener que la libertad de Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pudiera poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.

Las contradicciones y puntos débiles de la defensa de Caputo Hermanos

Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos, firma desde la que se le pagaron al menos 8,7 millones de pesos por supuestos trabajos de carpintería a Jonathan Morel, referente de Revolución Federal, presentó el lunes a última hora un nuevo escrito ante la Justicia para intentar despegarse de la violenta organización antiK. En la nota, a la que tuvo acceso El Destape, niega haber financiado a la agrupación que agredía dirigentes kirchneristas pero incurre en contradicciones y expone varios puntos débiles. La Justicia analiza si cita como imputada a Rossana Caputo, hermana de Flavio y Hugo, los socios de Caputo Hermanos, por ser quien contactó a Morel.

Caputo Hermanos es una firma que roza a Mauricio Macri: fue constituida el 3 de junio de 2004 por Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo. Son hermanos, junto con Rossana Pía, de Luis “Toto” Caputo y primos de Nicolás Caputo, exministro de Finanzas y hermano de la vida de Macri, respectivamente.

“Se debiera citar a Rossana Pía Caputo”, afirman desde el entorno de CFK. Rossana fue el nexo entre Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal que tiene una carpintería en Boulogne, partido bonaerense de San Isidro, y Caputo Hermanos. Para los investigadores, Rossana Pía no puede ser convocada como testigo porque podría ser imputada, por lo que en el corto plazo continuará la investigación en torno a su vínculo con Morel. “Es la punta del iceberg de la investigación sobre la pista financiera”, explicaron desde tribunales a El Destape. Es que el pago a Morel y sus allegados se hizo desde dos fideicomisos vinculados a Caputo Hermanos. Y se le pagó una suma millonaria por trabajos que no realizó sino en los que intervino como intermediario. “Es muy raro que un fideicomiso como los de Caputo contrate a alguien que terceriza todo”, consideró uno de los investigadores