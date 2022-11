El intendente no blanqueó aún que irá por la reelección. Respaldo al desdoblamiento de los comicios que firmó Ziliotto.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, no soltó prenda. Este jueves habló con este diario en Winifreda, luego del acto de entrega de luminarias. Pero no confirmó aún que irá por la reelección en la capital pampeana.

«Hasta el día del cierre de listas, el 22 de diciembre cada partido decidirá si tiene interna o no. Me parece importante que se pueda hacer la convocatoria. No hay cambio en lo que pasó en 2019. Fue prácticamente la misma fecha, 17 de febrero y 19 de mayo. Estamos básicamente haciendo lo mismo que en la última elección», dijo, para respaldar el desdoblamiento que dispuso el gobernador Sergio Ziliotto.

«Estamos hablando con los compañeros. Tengo que hablar con mi sector. Con los distintos sectores. Y analizar cuál es lo mejor para Santa Rosa. Sí estoy seguro de que el peronismo va a seguir gobernando Santa Rosa«, remarcó, consultado sobre la eventual candidatura para la reelección.

Fuente El Diario